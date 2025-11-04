快訊

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

台肥公司今天將召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，引發在野質疑。行政院長卓榮泰今天指出，國營事業董事長選任都有法定程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會決定才是最終決定。

台肥公司上周五公告，由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，10月31日生效。據了解，台肥今天上午10時將召開第三季財務報告董事會，會中將推選吳音寧成為新董座。現任董事長李孫榮任期原本到2027年6月25日，但甫上任一年多就無預警換人。

不過，但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，了解台肥高層體系人士表示，董事總經理一職「耐人尋味」。

相關新聞

「政治獻金法」修法等5年 劉世芳：不是政院卡的

內政部在5年前提出「政治獻金法」修法，不過至今仍卡在行政院。內政部長劉世芳今天表示，政治獻金法牽涉行政、監察兩院的院際業...

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

花蓮洪災導致當地嚴重災情，來自全台各地的「鏟子超人」湧入災區救災，當中發生挖土機超人林鴻森投入救災，因腿傷感染引發敗血症...

川普稱中方保證他任內不犯台 卓榮泰：沒人有權利侵犯台灣

川習會後，美國總統川普透露，中國國家主席習近平曾在會談中向他保證，絕不會在他任內武力犯台，但未承諾是否協防台灣。行政院長...

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

台肥公司今天將召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，引發在野質疑。行政院長卓榮泰...

爭議太大吳音寧上位有變數？台肥昨深夜公告 總經理張滄郎任董事

台肥今天召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長。但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董...

中選會委員缺額今起停擺 卓榮泰道歉：這個月會把人補齊

中選會6名委員因任期至本月3日，行政院卻未將新名單送交立院審查。國民黨立委張智倫今在立院院會質詢時關切進度，行政院長卓榮...

