美前官員：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
曾任美國拜登政府商務部資深中國顧問的史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）中國問題專家易明（Elizabeth Economy）。圖／香港經濟日報
川習會上周落幕，美國總統川普稱沒有談到台灣，曾任美國拜登政府商務部資深中國顧問的史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）中國問題專家易明（Elizabeth Economy）表示，基於印太地區的安全和美國對台灣先進半導體的高度依賴，川普會很難做出交易台灣的決定。

川普上周與中國國家主席習近平在南韓見面，「外交政策」（Foreign Policy）3日邀請易明參加線上座談會，分析川普亞洲行的成果；

易明認為，美中領袖會面讓雙邊關係更加穩定，但她並不認同川習會的成果，指川普政府只是擺脫了他們自己製造出來的困境；易明表示，美中之間沒有任何一方在川習會取得巨大的成果，而是讓美中回到川普掀起貿易戰之前的狀態。

至於川普在會後向媒體表示，川習會中完全沒有談到台灣，易明說，這肯定讓台灣人鬆了一口氣，但她也認為說，中國不像過去一樣提到台灣是件很有趣的事，指中國很少在美中會談中不提到台灣，不是希望美國確認中國的一中原則，或者希望美方減少對台軍售等。

易明認為說，這次美中領袖會面，主要還是限縮在兩國的貿易關係上；易明也說，根據美國財政部長貝森特在川習會前與中國展開的會前會，台灣也不在討論的議題之列。

針對中國是否有可能武力犯台的問題，川普日前指稱，中方很清楚採取行動以後會發生的事，並且強調「習近平和他的人在幾次會議中公開說過，『川普總統任內，我們絕不會做任何事』，因為他們知道後果」。

易明說，她不確定這是不是川普誇大的說法，並認為說，若習近平向川普表態，不會對台灣採取軍事行動，是非常不尋常的行為。

不過，易明認為說，對川普政府來說，台灣位於第一島鏈，與印太安全息息相關，也對美國安全非常重要，再加上美國高度依賴台灣的先進半導體，指就算川普現在想要重建美國的半導體能力，也很難在川普卸任前完成。

易明指出，她不知道川普有沒有與中國交易台灣的意圖，但基於上述原因，易明認為說，川普會很難做出這樣的決定；易明也說，包括國防部長哈塞特和國務卿魯比歐等人恐怕也不會支持這項決定，川普也會遭到國會的反彈。

川普 川習會 美國

