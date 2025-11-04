美應「豪豬化」台灣 美眾議員：讓中國知道犯台不簡單

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）3日以如何確保美國在AI的領先地位為題，邀請美國共和黨籍聯邦眾議員麥考米克（Rich McCormick）發表談話和座談。圖／讀者提供
美中之間正展開人工智慧（AI）發展的科技競賽，美國共和黨籍聯邦眾議員麥考米克（Rich McCormick）呼籲說，台灣掌握先進晶片的生產製造，美國必須保護台灣，也必須武裝台灣，讓中國明白武力犯台不是一件簡單的事。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）3日以如何確保美國在AI的領先地位為題，邀請麥考米克發表談話和座談。

麥考米克指出，美國在先進晶片上，幾乎百份之百高度依賴遠東，指台灣和南韓基本上稱霸整個產業；麥考米克說，美國必須確保南韓和台灣是美國緊密的盟友。

麥考米克也提到台灣海峽關係到世界上70%的貿易，也關係到很龐大的人口和資源，但台灣雖然展現出愈來愈高的民族主義，同時也愈來愈不受到中國的影響，但麥考米克認為說，台灣仍然非常脆弱，軍事能力也發展不足。

麥考米克呼籲說，除了台灣應該要分享科技技術，美國也必須保護這些資產；麥考米克甚至認為說，美國更傾向重視台灣的主權是對的方向。

麥考米克認為，美國必須把台灣「豪豬化」，讓台灣變得非常困難拿下，才得以嚇阻中國，讓中國理解到武力犯台不是一件簡單的事，也防止中國占據科技發展的領先地位；麥考米克強調說，中國是美國的競爭對手，而美國不會想要被一個專制國家超越。

麥考米克也說，台積電即將在美國做出非常龐大的投資，但這不代表美國就可以忽視台灣的重要性。

麥考米克也提到美國不能支持孤立主義，認為說那反倒有助於帝國主義獨裁者和專制政權的發展；麥考米克引用前總統雷根表示，對信仰擴張主義的暴政來說，孤立主義永遠不會是解決的方法。

麥考米克以烏克蘭為例，指如果烏克蘭淪陷，到時更親近中國、北韓和伊朗的俄羅斯將掌控包括鈦金屬、鋼鐵等重要礦產；麥考米克說，美國不能迴避與國際之間的關係。

