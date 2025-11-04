國民黨嘉義縣市黨部主委留任 一攻一守為明年縣市長選戰暖身

國民黨主席鄭麗文上任，昨天公布縣市黨部主委人事，嘉義縣市主委都獲續任。嘉縣黨部由不分區立委王育敏續任主委，嘉市黨部由資深黨工蔡明顯留任。2位主委肩負藍營明年地方大選重任，王育敏奪回執政權，蔡明顯輔選市長提名人守護民主聖地執政權。

王育敏是嘉義縣中埔鄉人，政壇歷練豐富，曾任台中市副市長、現任國民黨不分區立委。她曾在2022年挑戰縣長翁章良雖敗猶榮，被外界視為藍營「光復嘉縣」頭號戰將。續任兼縣黨部主委，被認為極可能再接受黨徵召出戰縣長選戰。王育敏續任除要部署選舉、備戰大選，還得請律師協助多位黨部幹部涉及罷免案連署法律訴訟，可說挑戰重重。

嘉義市方面，現年63歲蔡明顯台大政治系畢業，黨工職歷長達36年，主委任期滿13年，堪稱資深黨工老將。對續任，他態度低調，強調當前首要任務是「團結黨內、提名強棒人選」。由於民進黨提名現任立委王美惠披掛上陣角逐市長寶座，藍營基層因中央還未公布提名機制，使得黨員普遍感到焦慮。

目前議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良有意參選，議會黨團書記長張秀華議員指出，藍營若想有勝算，應在農曆年前定出提名遊戲規則，產生市長參選人，再談與民眾黨藍白合作模式，以免延宕戰機。