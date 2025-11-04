聽新聞
吳音寧將出任台肥董事長引發議論 永續聯盟理事長挺吳買台肥股票
民進黨擬推行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任台肥公司董事長，引發社會關注與討論。對此，台灣永續聯盟理事長余國信公開發文力挺，認為吳音寧是「適才適所」的人選。
也是嘉義洪雅書房負責人余國信指出，台肥長期以「化工與肥料」及「不動產開發」為主要業務，過去因南進政策股價一度攀升至85元，但目前已陷低迷，被稱為「不動股」。在此階段推動轉型，正需要具備環境與農業永續理念的新領導。他認為，吳音寧長期投入農村運動、推動新農業發展及水圳生態保育，正可為台肥開創有機肥料與綠色肥料的新契機。
對於外界質疑此任命是政治酬庸或高薪肥缺，余國信表示，相關說法誇張失實。台肥近年業績下滑，董事長薪資不可能達外傳的600萬至1500萬元。他強調，公司真正需要的是沒有派系包袱、願意改革的人才。
余國信回顧，吳音寧自2008年發起「台灣農村陣線」，長期推動「夏耘」青年下鄉計畫，關注農民與土地永續，是「從農村出發的實踐者」。他呼籲社會放下成見，讓吳音寧上任1年後再以成效評價，「以新思維翻轉舊企業文化，推動綠色肥料與永續經營，這才是真正的公司治理」。
農家子弟出身的余國信以行動表示支持，他說，將購買台肥股票，樂觀看待「吳音寧領航的新台肥」。吳音寧父親詩人吳晟與弟弟吳志寧，6月曾在洪雅書房舉辦「愛‧樹‧無可取代」新書發表會，展現一家人長期對土地與環境的關懷，過去吳音寧曾到洪雅書房演講。
