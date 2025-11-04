聽新聞
愛沙尼亞設處卡關…藍委：掛牌最重要 不應乘機置入台獨

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭林銘翰／台北報導
立委徐巧芯指出，自嗨沒有意義，駐愛沙尼亞代表處盡快掛牌才重要。 圖／聯合報系資料照片
日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委牛煦庭昨表示，賴政府堅持在名稱上做文章以鞏固基本盤，因而耽誤外交工作，相信人民自有公斷。民進黨立委陳冠廷則認為，設立代表處不論名稱如何，最重要的是雙方要實質的合作與交流。

國民黨立委徐巧芯指出，我國先前成立「駐立陶宛台灣代表處」的新聞做很大，但該模式實際上要用在其他國家就很困難，導致現在駐愛沙尼亞代表處的設立一直延遲，政府不應乘機置入台獨，「自嗨沒有意義」，能正式掛牌、發揮功能、為國人提供服務才重要，接下來會持續監督，要求外交部盡快設立。

牛煦庭表示，過去政府在外交上為了因應國際現實而彈性處理，是政治上必然妥協；民進黨政府若堅持在名稱上做文章以鞏固基本盤，而耽擱與國際交流的合作與機會，相信人民自有公斷。

民眾黨立委林國成表示，小國外交處境本來就較為困難，「不用刻意執著命名」，只要確保國際經貿不會遭受打壓，「名字不用太堅持，好好運作就好」。

民進黨立委陳冠廷表示，樂見政府與歐洲民主夥伴深化關係，尤其像愛沙尼亞這樣在數位治理與資安領先全球的國家，不論代表處名稱如何，最重要是雙方經貿、科技與民主韌性實質合作。

愛沙尼亞 外交部 民進黨 賴政府 台灣代表處 台獨 徐巧芯 立陶宛 牛煦庭 民眾黨

