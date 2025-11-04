新聞眼／國際情勢變 蔡規賴隨走不通

賴清德就任總統以來外交關係可謂一團亂，恐怕包括賴總統在內，許多人都不解，明明政策沒有相去太遠：一樣以美國馬首是瞻、對軍售予取予求，一樣對中國大陸態度強硬，為何蔡政府時期除了兩岸推不動，在「民主陣營」的外交大致順風順水；但賴政府卻連美國都去不了，外媒頻頻唱衰，如今愛沙尼亞也出爾反爾，在我代表處名稱上處處刁難？

要解答這個問題，要從蔡政府時期說起。蔡英文就任總統之初，國際情勢與現在大相逕庭，蔡總統也曾經嘗試對外採「兩手策略」，因此有了「九二歷史事實」一說。後來以美國為首的西方國家抗中態勢興起，到了二○一九年達到頂點，蔡政府才順勢全面在兩岸政策上採取強硬的立場，並遵從「完全跟著美國走」的策略，一路反中抗中。也因此，得到外交和經濟上的許多紅利。

賴政府如果以為自己是「蔡規賴隨」卻走不通，其實是大錯特錯的。蔡政府「順美」的奧義，是「當美國不與中國大陸撕破臉時，也嘗試與大陸保持關係；與中國大陸全面對抗時，則義無反顧加入反中陣營」。至於賴政府，只學了後半段，卻忽略了前半段。

美國在川普主政下，所謂的「抗中」，更多的像是為了謀取經濟利益的口號，實際上，已不復川普第一任期及拜登時期的「全面圍堵」，反而頗有「美中攜手主導全球經濟」的意味。在這樣的戰略調整下，賴政府不但繼續以反中、抗中為樂，甚至比蔡政府時更加碼，能討到什麼便宜？

以民進黨的意識形態，要從反中、抗中，轉變為與中國大陸全面和解、交往，是不太可能的，但「全面抗中反中」和「全面和解」之間，其實留有一大片空白可以揮灑。擺在眼前的是，賴政府從來沒有嘗試除了「順美」、「抗中」的第二條路。當美國的戰略轉向，賴政府卻還是單押美國，當然也就只能繼續吃悶虧，坐視台灣成棄子和火藥庫了。

