聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／國際情勢變 蔡規賴隨走不通

聯合報／ 本報記者李光儀
前總統蔡英文在2021年11月29日任內，接見立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的國會議員訪問團。 （路透）
前總統蔡英文在2021年11月29日任內，接見立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的國會議員訪問團。 （路透）

賴清德就任總統以來外交關係可謂一團亂，恐怕包括賴總統在內，許多人都不解，明明政策沒有相去太遠：一樣以美國馬首是瞻、對軍售予取予求，一樣對中國大陸態度強硬，為何蔡政府時期除了兩岸推不動，在「民主陣營」的外交大致順風順水；但賴政府卻連美國都去不了，外媒頻頻唱衰，如今愛沙尼亞也出爾反爾，在我代表處名稱上處處刁難？

要解答這個問題，要從蔡政府時期說起。蔡英文就任總統之初，國際情勢與現在大相逕庭，蔡總統也曾經嘗試對外採「兩手策略」，因此有了「九二歷史事實」一說。後來以美國為首的西方國家抗中態勢興起，到了二○一九年達到頂點，蔡政府才順勢全面在兩岸政策上採取強硬的立場，並遵從「完全跟著美國走」的策略，一路反中抗中。也因此，得到外交和經濟上的許多紅利。

賴政府如果以為自己是「蔡規賴隨」卻走不通，其實是大錯特錯的。蔡政府「順美」的奧義，是「當美國不與中國大陸撕破臉時，也嘗試與大陸保持關係；與中國大陸全面對抗時，則義無反顧加入反中陣營」。至於賴政府，只學了後半段，卻忽略了前半段。

美國在川普主政下，所謂的「抗中」，更多的像是為了謀取經濟利益的口號，實際上，已不復川普第一任期及拜登時期的「全面圍堵」，反而頗有「美中攜手主導全球經濟」的意味。在這樣的戰略調整下，賴政府不但繼續以反中、抗中為樂，甚至比蔡政府時更加碼，能討到什麼便宜？

以民進黨的意識形態，要從反中、抗中，轉變為與中國大陸全面和解、交往，是不太可能的，但「全面抗中反中」和「全面和解」之間，其實留有一大片空白可以揮灑。擺在眼前的是，賴政府從來沒有嘗試除了「順美」、「抗中」的第二條路。當美國的戰略轉向，賴政府卻還是單押美國，當然也就只能繼續吃悶虧，坐視台灣成棄子和火藥庫了。

蔡英文 賴清德 愛沙尼亞 兩岸政策 外交 川普 戰略 抗中 軍售 賴政府

延伸閱讀

雙方互補「始終無法脫鉤」 學者鄭永年：看好美中關係明年會更好

陸學者：賴清德強調與美西是「民主價值同盟」已沒用了

川普接受CBS專訪 五要點原話重現

外媒爆這國經華為暗助中共改良飛彈 美官員憂「台海戰爭恐淪下風」

相關新聞

張景森：台肥「易腐敗生蟲」 吳音寧任董座想改革 應推動公股退出台肥

民進黨擬推行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任台肥董事長。行政院前政委張景森今天說，台肥是間民營化卻有大量公股的公司...

APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證

明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待...

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

愛沙尼亞設處卡關…藍委：掛牌最重要 不應乘機置入台獨

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委牛煦庭昨表示，賴政府堅持在名稱上做文章以鞏固基本盤，因而耽誤外交工作，相信人民自有公斷。民進黨立委陳冠廷則認為，設立代表處不論名稱如何，最重要的是雙方要實質的合作與交流。

愛沙尼亞設處卡關 學者：因用「台灣」被拒不划算

針對我國在愛沙尼亞設處卡關，學者認為未必要堅持以台灣為名，如果設立代表處很重要，當然就是先求有再求好，否則容易讓外界產生「為設而設」的感覺，而我國過去也不乏有主動撤館的經驗，建議外交部不要再主動撤銷館處，畢竟以現在的狀況來看，「撤了就回不去了」。

新聞眼／國際情勢變 蔡規賴隨走不通

賴清德就任總統以來外交關係可謂一團亂，恐怕包括賴總統在內，許多人都不解，明明政策沒有相去太遠：一樣以美國馬首是瞻、對軍售予取予求，一樣對中國大陸態度強硬，為何蔡政府時期除了兩岸推不動，在「民主陣營」的外交大致順風順水；但賴政府卻連美國都去不了，外媒頻頻唱衰，如今愛沙尼亞也出爾反爾，在我代表處名稱上處處刁難？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。