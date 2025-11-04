冷眼集／吳音寧的三門功課 綠營大驚奇或大驚嚇？

「台肥小音」將登場，吳音寧從北農總座升等為台肥董座，不僅實質的身分、收入大躍進，更重要的是無形的政治象徵，從「小英女孩」變身「小賴女孩」，吳音寧還有三大功課待檢驗；民進黨「大罷免、大失敗」的殷鑑不遠，外界正拭目以待，吳音寧將是民進黨二○二六選戰的大驚奇或大驚嚇？

首先是「專業的門檻」，吳音寧在北農總經理任內留下的經典記憶就是「高級實習生」，她在議會坦承看不懂財報，吳總低階專業的印象從此揮之不去；如今八年過去，吳董起手式至少要證明看得懂財報，才能建構公司治理願景，拿出成績才能服眾。現任董座李孫榮任內至少與南韓三星集團簽訂ＭＯＵ，拋出拓展創造「新氫氨」新能源商機願景，吳音寧未來帶領台肥的ＫＰＩ為何？

其次是「政治的試煉」，台肥廿六前已完成釋股轉型為民營化公股公司，但官股仍掌控逾百分廿四股權，台肥人事向來是府院高層拍板；農業部企圖用吳音寧的北農經驗來掩飾政治酬庸，根本是欲蓋彌彰。何況北農資本額二億、台肥資本額近百億，公司規模相差五十倍，台肥已將不動產列為三大事業之一，光南港土地市值初估上千億，藍委質疑肥水必落「音寧」田，列為立院必考題，身為非專業經理人的吳音寧究竟要去處理肥料問題、還是土地問題？

最後是「選舉的難題」，李孫榮原本任期是二○二七年六月廿五日，卻僅上任一年多即被無預警撤換，換人時機點卻是二○二六年黨內初選前的敏感時刻，化工博士李孫榮雖是「賴友友」、農業詩人吳音寧則兼具「小英女孩」和「小賴男孩」色彩，吳音寧顯然更綠更信賴。大罷免讓立法院重要人事同意權卡關，朝野互信基礎薄弱，民進黨不顧社會觀感也要吳音寧，二○二六、二○二八大選在即，是否重演過去「搶菜攤、丟江山」的北農經驗？

前政委張景森昨在臉書示警，台肥處理土地問題的傳言，他聽到耳朵都長繭，台肥人事異動看出來有積極的力量在運作，「本人對台肥憂心忡忡，遲早會出事」。他也說，民進黨對政治人才的任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度，都是各派系山頭拉幫結派，結果人事就是由有權者的「傳統工坊」神祕作業，偶爾令人驚豔，但也常讓人驚嚇。

民進黨不容迴避，吳音寧人事任命就是標準的政治問題，她已沒有蜜月期，高度指標的政治任命將牽動接下來的大選情勢。吳音寧昔日北農總座表現讓人驚嚇，未來台肥董座成績是否令人驚豔，端看她是否能完成三大功課的考驗。

