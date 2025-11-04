聽新聞
吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

聯合報／ 記者李柏澔黃婉婷李成蔭林麗玉／台北報導
台肥今天將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。圖為賴清德總統（左）二○二三年為吳音寧（右）助選的畫面。本報資料照片
台肥今天將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。圖為賴清德總統（左）二○二三年為吳音寧（右）助選的畫面。本報資料照片

據了解，台肥今天上午將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。前政委張景森昨表示，台肥處理土地問題的相關傳言，他聽到耳朵都長繭了，每次台肥人事異動都非常神祕兮兮，且看不出合理脈絡，看出來都有積極的力量在運作，「本人對台肥憂心忡忡，遲早會出事」。

台肥公司上周五公告，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，自十月卅一日生效。據了解，台肥今天上午十時將召開第三季財務報告董事會，會中將推選吳音寧成為新董座。現任董事長李孫榮任期原本到二○二七年六月廿五日，但甫上任一年多就無預警換人。

張景森昨在臉書發文指出，台肥一九九九年成為民營化上市公司，但至今農業部仍持有約百分之廿四點零七股份，是最大單一股東，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。

張景森在政委任內督導農業部八年，他說，他的專業跟土地建築關係密切，資訊非常靈通，台肥有非常多筆精華區土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流，像台灣人壽把台北南港一筆地上權再延四十年，權利金總額一五○億元、分十五年付，背後全是龐大的土地利益。

張景森表示，民間上市公司的問題不大，但台肥有政府持股和大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險。國營企業處分土地時，一旦被質疑「低價、圖利、程序瑕疵」，就會瞬間演變為政治與司法風暴，台糖前董座吳乃仁、前立委洪奇昌等人多年纏訟就是教科書級案例，「公股加大面積土地，等於超高政治敏感度」。

他表示，如果行政院看上吳音寧去改革台肥，應該給她具體的ＫＰＩ。台肥是一塊容易腐敗的肥肉，很容易生蟲的；今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖。長期不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場去管資產效率，這才是把風險關掉、把效率打開的做法。

國民黨台北市議員游淑慧說，台肥最肥的是土地資產，當年吳乃仁的台糖弊案就是「低價出售台糖土地資產」，台肥在台北就擁有近六百筆土地資產，總面積高達四十七點五萬坪，光是南港就超過三萬坪，市價上千億，台肥的土地資產「肥到流油」，各方覬覦。

國民黨立院黨團書記長羅智強指出，「肥水必落音寧田」，綠營得道、雞犬升天，民進黨酬庸人事已經不是一朝一夕，吳音寧過去在北農的表現是「最高薪實習生」，現在去當「最高薪實習董事長」，滿符合民進黨用人的標準。

吳音寧 張景森 民進黨 台肥

