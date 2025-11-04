聽新聞
0:00 / 0:00
林岱樺陣營教謊報年齡 民進黨：初選若涉欺騙 查證屬實祭黨紀
爭取民進黨高雄市長參選提名的立委林岱樺，日前造勢晚會上疑似教導支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨昨說明，是否違規要由選對會認定；根據現行規範，若有參選人在黨內初選階段試圖以欺騙等手段影響結果，一旦查證屬實將依黨紀懲處。
林岱樺十一月一日於高雄岡山舉辦首場造勢晚會，晚會主持人卻在台上教支持者接到初選民調電話時「自稱廿八歲」，還明示只要回答是廿到卅歲的都有加權分數，引發外界譁然，但林岱樺澄清，舉例說明，未違反規定。
民進黨發言人吳崢昨指出，民調加權的意義在於，讓受試者年齡等族群比例反映出真實母體，若樣本中某一年齡族群特別少，可能就會透過運算，使其近似真實世界比例，反之，若某一年齡族群非常多，民調會將其下修，並非受訪者都說自己是幾歲，就一定會有較好或較差的結果。
針對此次個案，吳崢強調，是否違規要交由民進黨選對會認定，他無法定奪。根據「民進黨公職候選人提名條例」，若有人在初選過程試圖欺騙或不正手段影響初選結果，黨紀有相關規範可以懲處。
吳崢說，中央黨部相信每個參選人秉持公平公正的精神參加初選，但在制度上，若有人向民進黨選對會檢舉，經選對會認定有不正的事實，選對會將依黨紀懲處。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言