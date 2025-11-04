聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺陣營教謊報年齡 民進黨：初選若涉欺騙 查證屬實祭黨紀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

爭取民進黨高雄市長參選提名的立委林岱樺，日前造勢晚會上疑似教導支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨昨說明，是否違規要由選對會認定；根據現行規範，若有參選人在黨內初選階段試圖以欺騙等手段影響結果，一旦查證屬實將依黨紀懲處。

林岱樺十一月一日於高雄岡山舉辦首場造勢晚會，晚會主持人卻在台上教支持者接到初選民調電話時「自稱廿八歲」，還明示只要回答是廿到卅歲的都有加權分數，引發外界譁然，但林岱樺澄清，舉例說明，未違反規定。

民進黨發言人吳崢昨指出，民調加權的意義在於，讓受試者年齡等族群比例反映出真實母體，若樣本中某一年齡族群特別少，可能就會透過運算，使其近似真實世界比例，反之，若某一年齡族群非常多，民調會將其下修，並非受訪者都說自己是幾歲，就一定會有較好或較差的結果。

針對此次個案，吳崢強調，是否違規要交由民進黨選對會認定，他無法定奪。根據「民進黨公職候選人提名條例」，若有人在初選過程試圖欺騙或不正手段影響初選結果，黨紀有相關規範可以懲處。

吳崢說，中央黨部相信每個參選人秉持公平公正的精神參加初選，但在制度上，若有人向民進黨選對會檢舉，經選對會認定有不正的事實，選對會將依黨紀懲處。

林岱樺 民進黨

延伸閱讀

高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

殺高意在桃？林佳龍力挺林岱樺 凌濤：目的爭取桃園提名

林岱樺涉貪自爆半年沒回家 缺衣服穿…法官准她回家了

林岱樺涉貪起訴多次評論案情 雄檢聲請禁言被法院駁回

相關新聞

張景森：台肥「易腐敗生蟲」 吳音寧任董座想改革 應推動公股退出台肥

民進黨擬推行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任台肥董事長。行政院前政委張景森今天說，台肥是間民營化卻有大量公股的公司...

APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證

明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待...

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

我在愛沙尼亞設處卡關 名稱用台灣或台北談不攏

日經亞洲三日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局。台愛協商兩年以來，在代表處的英文名稱使用「台灣」或「台北」上談不攏而停擺。報導說，這凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。

民進黨高市長選情 林岱樺：若初選公平 願賭服輸

爭取民進黨高雄市長參選提名的立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺昨表示，登記領表時她會簽署...

林岱樺陣營教謊報年齡 民進黨：初選若涉欺騙 查證屬實祭黨紀

爭取民進黨高雄市長參選提名的立委林岱樺，日前造勢晚會上疑似教導支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨昨說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。