林岱樺陣營教謊報年齡 民進黨：初選若涉欺騙 查證屬實祭黨紀

爭取民進黨高雄市長參選提名的立委林岱樺，日前造勢晚會上疑似教導支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨昨說明，是否違規要由選對會認定；根據現行規範，若有參選人在黨內初選階段試圖以欺騙等手段影響結果，一旦查證屬實將依黨紀懲處。

林岱樺十一月一日於高雄岡山舉辦首場造勢晚會，晚會主持人卻在台上教支持者接到初選民調電話時「自稱廿八歲」，還明示只要回答是廿到卅歲的都有加權分數，引發外界譁然，但林岱樺澄清，舉例說明，未違反規定。

民進黨發言人吳崢昨指出，民調加權的意義在於，讓受試者年齡等族群比例反映出真實母體，若樣本中某一年齡族群特別少，可能就會透過運算，使其近似真實世界比例，反之，若某一年齡族群非常多，民調會將其下修，並非受訪者都說自己是幾歲，就一定會有較好或較差的結果。

針對此次個案，吳崢強調，是否違規要交由民進黨選對會認定，他無法定奪。根據「民進黨公職候選人提名條例」，若有人在初選過程試圖欺騙或不正手段影響初選結果，黨紀有相關規範可以懲處。

吳崢說，中央黨部相信每個參選人秉持公平公正的精神參加初選，但在制度上，若有人向民進黨選對會檢舉，經選對會認定有不正的事實，選對會將依黨紀懲處。

