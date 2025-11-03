聽新聞
暢談APEC成果 林信義：花若盛開 蝴蝶自來

聯合報／ 記者黃婉婷、國際中心／綜合報導

今年ＡＰＥＣ領袖會議一日閉幕，我方代表林信義昨暢談此行成果。他說，藉多邊與雙邊交流，深化與經濟體互動，提升台灣的能見度與參與，且多國對台灣的半導體、資通訊、醫療科技及中小企業發展貢獻表達高度肯定與合作意願，讓他感受到「花若盛開，蝴蝶自來」氛圍。

由於明年ＡＰＥＣ峰會將由中國大陸主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。

林信義指出，台灣是ＡＰＥＣ會員，應被平等且尊重的對待；外交部透露，經我方與理念相近的經濟體共同努力，去年已獲中方書面保證，期盼中方履行承諾，確保各經濟體能平等參與、人身安全能獲保障。

日本首相高市早苗此次與林信義於ＡＰＥＣ場邊會晤約廿分鐘，林透露，高市重視台海和平安全，也希望雙方就防災進行更多情報交換；對於中國質疑日本與台灣交流「違反一個中國原則」，林表示，廿一個經濟會員體都以平等地位與會，領袖代表間有交流正常且合理，並不奇怪。

不過，日媒三日報導，日本與中國大陸每年共同實施「日中共同輿論調查」，三日傳出中方要求延期發布，疑似因中國不滿高市早苗在ＡＰＥＣ領袖會議場邊，和我領袖代表林信義會面。

該調查由日本非營利組織「言論ＮＰＯ」與中國國際傳播集團共同進行，原定四日在北京記者會中發布今年度的結果。

日本 林信義 中方 高市早苗

