快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

張景森：台肥「易腐敗生蟲」 吳音寧任董座想改革 應推動公股退出台肥

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧有望成為台肥新任董事長。圖／聯合報系資料照片
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧有望成為台肥新任董事長。圖／聯合報系資料照片

民進黨擬推行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任台肥董事長。行政院前政委張景森今天說，台肥是間民營化卻有大量公股的公司，更是一塊容易腐敗生蟲的肥肉，若政院認定吳音寧正直，能改革台肥，應設定具體KPI，比如推動公股退出台肥，才能讓社會大眾信賴這項人事任命。

張景森在臉書撰文指出，台肥1999年民營化後，至今農業部仍持股24.07%，是最大單一股東。這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。

他提到，自己在政委任內督導農業部八年，熟悉台肥土地相關傳言，而每次人事異動都神秘兮兮，看不出合理脈絡，看得出來有積極力量在運作；因此他對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事。

張提到，台肥握有大量精華土地與長期的地上權合約，都是巨大現金流。像最近才公告台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額150億元、分15年付；背後全是龐大土地利益，若台肥是民間公司會受股東監督，但台肥還在政府資產清單裡，政府持股加上大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險。

他說，過去國營（公股）企業處分土地時，一旦被質疑「低價、圖利、程序瑕疵」，就會瞬間演變為政治與司法風暴；吳乃仁、洪奇昌等人多年纏訟就是教科書級案例，「這不是台肥，但邏輯完全相同，公股加上大面積土地，等於超高政治敏感度」。

他提到，台肥存在公股的必要性已經很低，只要公部門不退場，經營不可能有效率，且政治風險很大，建議政府把公股退出台肥列入議程表，分年降持公股，該管的公共目標用契約與監理來管，例如框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，而非派人經營一個肥料到地產的公司。

張景森表示，若政院看上吳音寧是因為其正直有為，意在改革台肥，他可以接受，但要讓社會大眾信賴這個任命，應該給具體的KPI，包括完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則和高強度揭露，透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格，推動公股退出台肥的計畫。

他直言，台肥是一塊容易腐敗的肥肉，容易生蟲，「今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖」；長期來看，不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場管資產效率，才是關掉風險、打開效率的做法。

行政院 張景森

延伸閱讀

吳音寧接台肥董座引爭議 洪孟楷：連綠營支持者都看不下去

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

「比蔣萬安強逾100個」張景森曝1條件賴清德一手好牌

吳音寧將接台肥董座…他曝民進黨治下的用人邏輯

相關新聞

張景森：台肥「易腐敗生蟲」 吳音寧任董座想改革 應推動公股退出台肥

民進黨擬推行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任台肥董事長。行政院前政委張景森今天說，台肥是間民營化卻有大量公股的公司...

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證

明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待...

高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

民進黨高雄市長提名4搶1，在立委林岱樺舉辦號稱3萬人的岡山造勢會後，近日有一份民調結果顯示立委賴瑞隆在對比或互比民調的兩...

殺高意在桃？林佳龍力挺林岱樺 凌濤：目的爭取桃園提名

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，正國會事前力挺卻遭大批民進黨支持者砲轟。國民黨桃園市議員...

APEC場邊談台灣模式 吳誠文：將組供應鏈國家隊

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會。有關「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文表示，屆時在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。