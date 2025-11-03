張景森：台肥「易腐敗生蟲」 吳音寧任董座想改革 應推動公股退出台肥

民進黨擬推行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任台肥董事長。行政院前政委張景森今天說，台肥是間民營化卻有大量公股的公司，更是一塊容易腐敗生蟲的肥肉，若政院認定吳音寧正直，能改革台肥，應設定具體KPI，比如推動公股退出台肥，才能讓社會大眾信賴這項人事任命。

張景森在臉書撰文指出，台肥1999年民營化後，至今農業部仍持股24.07%，是最大單一股東。這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。

他提到，自己在政委任內督導農業部八年，熟悉台肥土地相關傳言，而每次人事異動都神秘兮兮，看不出合理脈絡，看得出來有積極力量在運作；因此他對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事。

張提到，台肥握有大量精華土地與長期的地上權合約，都是巨大現金流。像最近才公告台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額150億元、分15年付；背後全是龐大土地利益，若台肥是民間公司會受股東監督，但台肥還在政府資產清單裡，政府持股加上大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險。

他說，過去國營（公股）企業處分土地時，一旦被質疑「低價、圖利、程序瑕疵」，就會瞬間演變為政治與司法風暴；吳乃仁、洪奇昌等人多年纏訟就是教科書級案例，「這不是台肥，但邏輯完全相同，公股加上大面積土地，等於超高政治敏感度」。

他提到，台肥存在公股的必要性已經很低，只要公部門不退場，經營不可能有效率，且政治風險很大，建議政府把公股退出台肥列入議程表，分年降持公股，該管的公共目標用契約與監理來管，例如框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，而非派人經營一個肥料到地產的公司。

張景森表示，若政院看上吳音寧是因為其正直有為，意在改革台肥，他可以接受，但要讓社會大眾信賴這個任命，應該給具體的KPI，包括完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則和高強度揭露，透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格，推動公股退出台肥的計畫。

他直言，台肥是一塊容易腐敗的肥肉，容易生蟲，「今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖」；長期來看，不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場管資產效率，才是關掉風險、打開效率的做法。

