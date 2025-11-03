陳明祺款宴美新英格蘭地區州議會團 盼在台設經貿辦
美國新英格蘭地區州議會領袖團訪台，外交部政務次長陳明祺今天於款宴時表示，期望新英格蘭地區各州來台設立經貿辦事處，並簽署駕照互惠協定。
外交部晚間發布新聞稿指出，美國新英格蘭地區州議會領袖訪問團於3日至8日訪台。陳明祺今天款宴訪團，雙方就台美經貿投資、高科技產業合作、人才培育交流及能源安全等議題交換意見。
陳明祺致詞表示，台灣與美國新英格蘭地區在經貿及教育等領域各具優勢，雙方可在高等教育及高科技產業深化合作。美國目前已有23州及關島在台設有辦事處，期盼新英格蘭地區各州也能來台設立經貿辦事處，並與台灣簽署駕照互惠協定，讓雙邊民間往來更加便利。
羅德島州參議會代議長蓋洛（Hanna M. Gallo）讚許台灣的自由開放精神，她說，她長期關注教育議題，積極投入人才培育工作，新英格蘭地區擁有多所知名大專院校，研發能量強勁，雙方可在教育及科技領域加強合作。
外交部說明，訪團由羅德島州、緬因州、佛蒙特州、新罕布夏州及麻薩諸塞州等美國新英格蘭地區參、眾議會的領導階層議員組成。
外交部說，期盼與美國友人持續深化以自由價值為基礎的夥伴關係，共同作為全球民主的守護力量，並深化雙邊在經貿及教育等領域的合作。
