高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

民進黨高雄市長提名4搶1，在立委林岱樺舉辦號稱3萬人的岡山造勢會後，近日有一份民調結果顯示立委賴瑞隆在對比或互比民調的兩個數據皆居冠，邱議瑩墊底，甚至慘輸20％。立委柯志恩表示，市長選舉開始進入肉搏戰，提早一年出現一對一對決的大車拚局勢，已帶動遊覽車、便當等選舉造勢經濟興盛。

立委柯志恩今上新聞大白話節目，根據一份宣稱10月27日至10月30日民進黨內參民調結果顯示，若與國民黨柯志恩對比的話，僅邱議瑩37.4%落後柯志恩，其餘三人皆贏過柯。黨內互比的話，賴瑞隆30.6％、許智傑23.5％、林岱樺10.1％、邱議瑩9.7％。

柯志恩表示，這份民調拋出時間非常詭異，恰巧在林岱樺造勢時候，以互比民調來看，「我每天勤跑基層，絕對不相信賴瑞隆會贏邱議瑩這麼多」。據她知道4人誤差只有3至5％、分不出勝負，因為分不出勝負，所以每人開始無所不用其極，最近林岱樺、許智傑的造勢人數全都聽聽就好。

柯志恩也認為，從這次林岱樺造勢可發現，原本明年10月大選才出現的一對一大車拚現在已經提早發生，下次造勢可能叫出5萬人或10萬，跪或哭的劇碼也可能出現。

柯也說，目前距離選舉還390天，但民進黨相信「初選是頭過身就過」，下周邱議瑩要在旗山辦大造勢，場地跟林岱樺的第二場造勢會一樣，「人數會比林岱樺少嗎？絕對不會」。造勢已經造就南部遊覽車、便當、椅子等行業興盛。此外，她本來明年才要掛的看板，現在必須先掛上去，所以選舉真的很燒錢，已經變成肉搏戰。

柯也分析，民進黨4位候選人對她來說都差不多，都是立法院同事，沒有誰比較厲害、誰比較不厲害，若說賴瑞隆會比邱議瑩多出20％，高雄人不會相信。此外，最近不斷放出民調並強調是民黨黨內初選民調，可以知道他們整個內部當中，有個大家比較可以的人。

柯志恩也強調，陳其邁市長還是比較支持邱議瑩，目前賴清德總統已經被台南搞得頭很大，所以又把球交回去給高雄市長（陳其邁），未來會是4人的人脈及金脈及錢脈的大車拚，高雄產業因為他們而興盛讓人樂觀其成，沒有資源的人就好好透過論述讓大家了解對未來高雄的擘畫。 近日有流出一份「民進黨內參民調」，綠營4人中僅邱議瑩輸柯志恩，柯志恩認為民調出現的時間很詭異。圖／取自TVBS新聞大白話

商品推薦