殺高意在桃？林佳龍力挺林岱樺 凌濤：目的爭取桃園提名

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，正國會事前力挺卻遭大批民進黨支持者砲轟。國民黨桃園市議員凌濤分析，正國會掌門人林佳龍干冒風險執意發文力挺，目的是向民進黨主席賴清德叫板，爭取桃園市長提名的空間，正所謂「殺高意在桃」。

凌濤表示，林佳龍身為正國會掌門人，干冒川習會前外交部長應負擔的角色，卻執意發文力挺正國會體系，此舉顯示正國會在2026戰局不得不出牌；目前林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，於台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮；台中已定何欣純，台南還在爭鬥結果難料，高雄及桃園成為正國會現正可以派系力量積極爭取提名的城市。

凌濤說，大張旗鼓支持林岱樺等於向賴清德叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴總統表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間呢？簡而言之，若高雄最後沒給林岱樺，那在桃園，賴清德也不應該堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡。

凌濤表示，桃園在鄭文燦系統崩解後群龍無首，後續可能由正國會領軍出戰，包括林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但為了多席次、催出基本教義派，民進黨在地民代恐偏好王義川以激出選民熱情；假若舉辦初選民調，也由曝光度高的王義川出線，就祝福他們自己的提名。

凌濤說，國民黨由現任市長張善政爭取連任，憑藉著穩健的施政成績，及敏銳的政治角度，獲得桃園市民熱烈的支持；明年九合一選舉，多席次民代與張善政的聯合競選，是可預見的選戰方向，也可想見桃園明年會很熱鬧。

