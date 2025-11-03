快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

APEC場邊談台灣模式 吳誠文：將組供應鏈國家隊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右）、國科會主委吳誠文（左）等在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右）、國科會主委吳誠文（左）等在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會。有關「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文表示，屆時在開發美國園區的時候，會與我國科學園區快速整合成「供應鏈國家隊」。我領袖代表林信義則說，他特別跟美方提到，必須重視台灣製造業

有關「台灣模式」赴美投資，吳誠文表示，這次APEC場邊確實有跟美國務院談論此事，雙方基於互利，我方協助美方重建半導體產業。同時，美方也協助台灣在建立整個半導體園區、供應鏈時，能更有效率，快速降低成本。

吳誠文解釋，台灣發展半導體產業，不能只在台灣自己的園區發展，因為我方最重要的先進製程客戶，幾乎都是美國公司。當美國公司採取「台灣模式」發展，能最有效節省成本，但也無法完全複製台灣的科學園區。因此在開發美國園區的時候，會與我國科學園區快速整合成「供應鏈國家隊」。

吳誠文提到，台灣模式除了應用在半導體產業，也希望能擴展到AI雲端資料中心等。甚至經營AI應用的一些台灣廠商，若有意願到美國投資的一些園區，也都希望能夠同步進行。美國政府已經表達，願意協助「台灣模式」的園區進行發展。

政院經貿辦總談判代表楊珍妮表示，台灣要組團到美國開發工業園區，希望美方協助開發園區的各種需求及資源，如土地、人才培育，還有稅賦、簽證等問題，都有跟美方談到了。美方也覺得非常合理，他們會盡力來協助。

林信義表示，他特別跟美方提到，必須重視台灣製造業，因為我方製造業有很多強項，開發速度非常快，可以很快地去對應市場。我製造業也可以很快地增量、快速降低成本，也就是台灣的「Time to Market」。我方在設計開發階段，樣品就開始在做了，很快就可以推到市場。

林信義指出，因為產量增加，成本隨之降低，這是台灣的強項。製造業方面，台灣廠商都練就了一身功力。只要我方推出自己有哪些做的還不錯、能夠提供什麼樣的價值，大家就會願意來找。這也顯示國際整體對台灣的關注度提高了。

美國 製造業 半導體 APEC

延伸閱讀

影／林信義：花若盛開，蝴蝶自來 全民的努力提升台灣能見度

從《2025台灣創新技術博覽會》看研發趨勢及能量

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

相關新聞

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證

明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待...

扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

國民黨黨主席鄭麗文今上任第一天上班日，一早發布各縣市黨部主委人事，其中北市議長戴錫欽確認續接北市黨部主委。戴今說，身為同...

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今...

高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

民進黨高雄市長提名4搶1，在立委林岱樺舉辦號稱3萬人的岡山造勢會後，近日有一份民調結果顯示立委賴瑞隆在對比或互比民調的兩...

殺高意在桃？林佳龍力挺林岱樺 凌濤：目的爭取桃園提名

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，正國會事前力挺卻遭大批民進黨支持者砲轟。國民黨桃園市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。