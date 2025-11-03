APEC場邊談台灣模式 吳誠文：將組供應鏈國家隊

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會。有關「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文表示，屆時在開發美國園區的時候，會與我國科學園區快速整合成「供應鏈國家隊」。我領袖代表林信義則說，他特別跟美方提到，必須重視台灣製造業。

有關「台灣模式」赴美投資，吳誠文表示，這次APEC場邊確實有跟美國務院談論此事，雙方基於互利，我方協助美方重建半導體產業。同時，美方也協助台灣在建立整個半導體園區、供應鏈時，能更有效率，快速降低成本。

吳誠文解釋，台灣發展半導體產業，不能只在台灣自己的園區發展，因為我方最重要的先進製程客戶，幾乎都是美國公司。當美國公司採取「台灣模式」發展，能最有效節省成本，但也無法完全複製台灣的科學園區。因此在開發美國園區的時候，會與我國科學園區快速整合成「供應鏈國家隊」。

吳誠文提到，台灣模式除了應用在半導體產業，也希望能擴展到AI雲端資料中心等。甚至經營AI應用的一些台灣廠商，若有意願到美國投資的一些園區，也都希望能夠同步進行。美國政府已經表達，願意協助「台灣模式」的園區進行發展。

政院經貿辦總談判代表楊珍妮表示，台灣要組團到美國開發工業園區，希望美方協助開發園區的各種需求及資源，如土地、人才培育，還有稅賦、簽證等問題，都有跟美方談到了。美方也覺得非常合理，他們會盡力來協助。

林信義表示，他特別跟美方提到，必須重視台灣製造業，因為我方製造業有很多強項，開發速度非常快，可以很快地去對應市場。我製造業也可以很快地增量、快速降低成本，也就是台灣的「Time to Market」。我方在設計開發階段，樣品就開始在做了，很快就可以推到市場。

林信義指出，因為產量增加，成本隨之降低，這是台灣的強項。製造業方面，台灣廠商都練就了一身功力。只要我方推出自己有哪些做的還不錯、能夠提供什麼樣的價值，大家就會願意來找。這也顯示國際整體對台灣的關注度提高了。

