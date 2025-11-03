快訊

成功推銷「台灣模式」 吳誠文：美方有誠意願協助我方需求

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右）、國科會主委吳誠文（左）等在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右）、國科會主委吳誠文（左）等在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影

台美關稅談判仍在進行，針對半導體領域，我方提出「台灣模式」與美共同打造產業聚落，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文今天指出，美方誠意十足，我方也提出土地、水電、人才培育、稅制及簽證等需求，美方也欣然同意，因為美國政府知道，「協助台灣等於協助美國」。

此外，對於APEC是否與他國交流對美關稅談判，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮則說，我方若與APEC經濟體有雙邊會談，都會交換意見，而我方碰到日本代表團時，也會請益日本與美國關稅談判的經驗。

總統府今天舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。吳誠文提到，APEC期間，他與美國國務卿及兩位國務次卿交流「科學園區台灣模式」，如同行政院副院長鄭麗君所說，台美雙方以互利為目標，討論台灣如何協助美國重建半導體製造能力，美國又如何在台灣建立供應鏈與產業聚落過程中協助提升效率、降低成本。

吳誠文表示，半導體發展不能侷限在台灣，因為最重要的先進製程客戶幾乎都是美國公司。美方盼在本土建立強大的AI園區時，需要半導體供應，使用「台灣模式」能快速有效節省成本。

他說，雖然無法完全複製台灣經驗，但我方會以台灣科學園區的精神，快速整合供應鏈國家隊，屆時能形成更龐大力量，替台灣廠商節省設廠成本並提升良率。他並指出，「台灣模式」除了應用在半導體產業，也希望擴展到AI伺服器、雲端資料中心及資通訊等領域。

他提及美方誠意十足，並利用此次機會要我方提出「台灣模式」所需協助，我方有談及土地、水電、人才培育、稅制及簽證等領域，美方也欣然同意，認為這些需求合理，且會盡力協助；因為美國政府知道「協助台灣等於協助美國」，讓兩國連結更為緊密、產業發展更順利。

他說，美國的客戶更成功發展，台灣國內製造也會更為繁榮，因為整個產業市場在擴大，讓台灣的實力可以更為擴充。

