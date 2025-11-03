審選罷法爆朝野衝突陳培瑜提告重傷罪 陳玉珍：有意願和解
立法院2024年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍、白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君重傷害未遂、傷害罪；台北地院今開庭，陳玉珍表示，法院業務很重，有意願和解。
陳玉珍表示，先前在立法院遇到陳培瑜、林宜瑾時，有表達希望調解之意，對方說請和她們的自訴代理人聯繫；自訴代理人今表示，如陳玉珍有和解方案提出，將代為轉知。
法官今天傳喚陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君5人出庭，5人的律師表示，衝突當天因陳培瑜坐在地上，加上主席台附近有倒立的椅子，因擔心陳培瑜受傷，才動手將陳培瑜移開，是基於保護陳培瑜的目的等。
陳玉珍表示，今年6月勘驗錄影畫面時，部分事實未載明清楚，希望可以再勘驗6家媒體拍攝的新聞影帶；她說，因當事人是自己，自己最知道事情的前因後果；自訴代理人說，前次勘驗是陳玉珍請假未到，再勘驗為浪費司法資源，不過，法官諭知本月19日再勘驗。
徐巧芯說，當天是民進黨破壞議場、強行闖入讓議會無法進行，並妨害立委行使職權力，她是想讓陳培瑜、林宜瑾於攻防中不再受傷，才好意提醒陳培瑜倒地的「刻意」行為可能會受傷，進而協助讓衝突緩和。
證據調查方面，陳玉珍聲請傳喚林宜瑾以及當天在現場的國民黨立委作證，自訴代理人聲請傳喚陳培瑜、林宜瑾、民進黨立委王正旭、鍾姓證人4人作證，法官評議後准駁。
2024年12月20日上午9時，朝野為修選罷法加嚴法案，在主席台附近激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩；陳培瑜、林宜瑾事後自訴國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華及民眾黨立委林憶君5人重傷害未遂、傷害罪。
