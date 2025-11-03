林信義會晤高市 楊珍妮：我方有與日本請益對美關稅談判

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會。有關領袖代表林信義與日本首相高市早苗會晤，是否請教對美關稅談判經驗，政院經貿辦總談判代表楊珍妮說明，我方碰到日本代表團時，有向請益日本跟美國關稅談判的經驗。

林信義與高市早苗在APEC會晤，受到國際高度關注。至於他是否向日本請教對美關稅談判經驗，而高市提供哪些談判建議？林信義回應，經貿的多邊論壇，基本上不會在這個場域去談關稅的事情，所以沒有談到這些問題。

楊珍妮則說明，在貿易的這部分，確實我方跟所有APEC經濟體、如美方，若有雙邊會談，都會交換意見，所以很自然在場邊都會跟各個國家交換。當然，我方代表團碰到日本代表團時，也會請益日本跟美國關稅談判的經驗。

林信義補充道，經貿議題有一些因為雙方面的默契，細節不方便跟大家講的，其實是有很多合作案件正在進行中，很快的時間之內，後續呈現結果時再跟大家報告。可能會有一些合作案例，非常實質性的，都會出來。

林信義提到，包括AI、資通訊產業等相關合作。對方認為我方既有的，評估產值跟價值上，有一些適合合作的，對方就願意跟我方合作；另外一些對方有的部分，我方也可以引進來，大約是以這樣的合作方式。這需要長期的互信，我方跟日本很多方面都已經有了一些成果，等有結果就會陸續呈現。

