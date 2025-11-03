APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證
明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待；外交部透露，經我方與理念相近的經濟體共同努力，去年已獲中方書面保證，期盼中方履行承諾，確保各經濟體能平等安全參與。
總統府今舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，對於明年峰會由中方舉辦，是否憂心遭限縮參與空間，林信義指出，台灣重要性已不同以往，每年APEC因為有台灣積極參與，才能促進許多重要交流，「這種重要的國際場域，不能沒有台灣的聲音與參與，世界需要台灣」。
外交部國際組織司長孫儉元補充指出，去年中國提出主辦2026年APEC申請後，我方即向中方表達關切，包括是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑，且不只台灣，其他理念相近的經濟體也同樣向中方表達同樣憂慮及強烈關切。
孫儉元指出，在共同努力下，中國去年11月做出書面保證，我方自去年到今年也在APEC相關會議持續表達關切，期望大家一起促使中方履行承諾，確保台灣在內的所有經濟體都能平等參與，人身安全都能獲得保障，我方將持續向理念相近的經濟體溝通。
至於如何評估與會成員人身安全情況，以及是否因此調整參與成員，徐斯儉說，每個經濟體都會採取必要保護措施，去任何經濟體開會都是如此，中國也不例外；至於與會人員調整，每年年初外交部、國發會等單位都會舉行策略會議，必須待整體規劃後，在明年適當時機對外宣布。
另針對日本新任首相高市早苗在南韓APEC期間會晤林信義，遭中國外交部質疑此舉「違反一個中國原則」。林信義說，APEC21個經濟會員體，都是以平等地位與會，領袖代表間有交流正常且合理，「沒有什麼奇怪」，我方跟很多領袖有互動跟溝通，都是很正常的事情。
媒體報導，韓方原擬不派中央級官員接待我APEC領袖代表，孫儉元說明，中國對台灣國際參與的打壓與矮化持續存在，也有變本加厲的趨勢。今年韓方在接機方面安排發生插曲，雖然無法查證是否為中方在背後打壓，但可確定的是，台灣給韓方極大的壓力。
孫儉元指出，台灣27日晚間得知韓方相關安排不符我方期待，且有不公平待遇時，便在外交部長林佳龍指示下透過各種管道向韓方接見，也請理念相近國家協助，也成功讓韓方了解相關做法和規劃，不符平等對待所有APEC會員經濟體的原則，最終做出改變，由APEC「資深官員會議」主席（SOMChair）尹盛渼到機場迎接林信義。
徐斯儉接著還原現場，他說，27日我方得知韓方安排，國安會當晚展開各項聯絡，直到28日出發後，才順利由尹盛渼出面接待；他說，各界都明白台灣的國際處境，這種事經常發生，而外交人員都會堅守自身崗位、積極處理。
