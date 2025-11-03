從接機到合照都遭陸打壓？APEC代表團遇不公平待遇 外交部：變本加厲

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會，據傳我方這次參加APEC，從接機到大合照的站位都遭中國大陸打壓，甚至我方代表林信義與日本首相高市早苗會晤，也被陸方抗議。對此，外交部國際組織司長孫儉元坦言，注意到陸方打壓我方有變本加厲的趨勢。

有關林信義與高市早苗互動遭陸方抗議，林認為，21個經濟會員國都是以平等的地位來參加，所有領袖跟代表彼此認真交流很正常、合理，沒有什麼奇怪的，我方也跟很多領袖都有互動跟溝通。

至於這次APEC傳出，我方從接機到大合照的站位都遭陸方打壓，林信義回應，2001年中國第一次主辦APEC時，他被打壓無法出席領袖會議，但他認為，各國都應該受到體制中的平等待遇，因此當年他也有現場提出抗議，表達各會員應該平等被對待。

孫儉元指出，大陸對於台灣參與國際的打壓跟矮化一直存在，並且外交部注意到有變本加厲的趨勢。至於今年韓方在相關安排上發生的小插曲，這部分無法查證是陸方背後打壓，但可以確定我方有給韓方極大的壓力，要求公平待遇。

孫儉元提到，我方27日晚間知道APEC代表團遭受不公平待遇時，在外交部長林佳龍指示下，我駐韓代表處及相關外交團隊，即通過各種不同的管道向韓方進行接洽，最後成功讓韓方了解到他們的做法跟規劃，並不符合平等對待所有APEC會員經濟體的原則，最終也做出了改變。

商品推薦