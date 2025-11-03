從接機到合照都遭陸打壓？APEC代表團遇不公平待遇 外交部：變本加厲
總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會，據傳我方這次參加APEC，從接機到大合照的站位都遭中國大陸打壓，甚至我方代表林信義與日本首相高市早苗會晤，也被陸方抗議。對此，外交部國際組織司長孫儉元坦言，注意到陸方打壓我方有變本加厲的趨勢。
有關林信義與高市早苗互動遭陸方抗議，林認為，21個經濟會員國都是以平等的地位來參加，所有領袖跟代表彼此認真交流很正常、合理，沒有什麼奇怪的，我方也跟很多領袖都有互動跟溝通。
至於這次APEC傳出，我方從接機到大合照的站位都遭陸方打壓，林信義回應，2001年中國第一次主辦APEC時，他被打壓無法出席領袖會議，但他認為，各國都應該受到體制中的平等待遇，因此當年他也有現場提出抗議，表達各會員應該平等被對待。
孫儉元指出，大陸對於台灣參與國際的打壓跟矮化一直存在，並且外交部注意到有變本加厲的趨勢。至於今年韓方在相關安排上發生的小插曲，這部分無法查證是陸方背後打壓，但可以確定我方有給韓方極大的壓力，要求公平待遇。
孫儉元提到，我方27日晚間知道APEC代表團遭受不公平待遇時，在外交部長林佳龍指示下，我駐韓代表處及相關外交團隊，即通過各種不同的管道向韓方進行接洽，最後成功讓韓方了解到他們的做法跟規劃，並不符合平等對待所有APEC會員經濟體的原則，最終也做出了改變。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言