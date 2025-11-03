快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

影／林信義：花若盛開，蝴蝶自來 全民的努力提升台灣能見度

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右二）、國科會主委吳誠文（左二）、外交部國際組織司司長孫儉元（右一）、國安會諮詢委員徐斯儉（左一），下午在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會，會後應邀一同合影。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右二）、國科會主委吳誠文（左二）、外交部國際組織司司長孫儉元（右一）、國安會諮詢委員徐斯儉（左一），下午在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會，會後應邀一同合影。記者黃義書／攝影

2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義與代表團成員行政院政務委員楊珍妮、國科會主委吳誠文、外交部國際組織司司長孫儉元、國安會諮詢委員徐斯儉，下午在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。

記者會中林信義談到參與APEC過程表示，各國領袖代表對台灣的半導體、資通訊、醫療科技，中小企業發展的貢獻表達高度的肯定與合作意願。這些互動不僅提升台灣與國際的能見度，也為未來深化實質經貿奠定良好基礎。

林信義引用「花若盛開，蝴蝶自來」，表達台灣全民的努力，許多美好的事物和人就會自然地被吸引過來。林信義表示，在APEC能夠充分感受到這種的氣氛，與全體代表同感榮耀。

對於日本首相高市早苗在峰會期間的會晤林信義表示，高市首相非常熱情、客氣。與她會談時，她也非常高興。林信義進一步說明表示，因為，今年四月高市以國會議員的身分來台訪問。

林信義接著表示，高市認為日本與台灣是非常友好、鄰近的國家；非常的密切。她對於台灣海峽的安全、和平，認為是非常重要事情，也非常關注，大家要一起來維護這樣的狀況。

2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義與代表團成員在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。林信義引用「花若盛開，蝴蝶自來」，表達台灣全民的努力，許多美好的事物和人就會自然地被吸引過來。在APEC能夠充分感受到這種的氣氛，與全體代表同感榮耀。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義與代表團成員在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。林信義引用「花若盛開，蝴蝶自來」，表達台灣全民的努力，許多美好的事物和人就會自然地被吸引過來。在APEC能夠充分感受到這種的氣氛，與全體代表同感榮耀。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右）、國科會主委吳誠文（左）等在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義（中）與代表團成員與代表團成員行政院政務委員楊珍妮（右）、國科會主委吳誠文（左）等在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影

林信義 APEC

延伸閱讀

林信義：APEC峰會有助提高台灣能見度　花若盛開蝴蝶自來

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

台灣穩健參與APEC年會 外交團隊臨危不亂守護尊嚴

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

相關新聞

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證

明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待...

扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

國民黨黨主席鄭麗文今上任第一天上班日，一早發布各縣市黨部主委人事，其中北市議長戴錫欽確認續接北市黨部主委。戴今說，身為同...

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今...

成功推銷「台灣模式」 吳誠文：美方有誠意願協助我方需求

台美關稅談判仍在進行，針對半導體領域，我方提出「台灣模式」與美共同打造產業聚落，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文今天指出...

審選罷法爆朝野衝突陳培瑜提告重傷罪 陳玉珍：有意願和解

立法院2024年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍、白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。