影／林信義：花若盛開，蝴蝶自來 全民的努力提升台灣能見度
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義與代表團成員行政院政務委員楊珍妮、國科會主委吳誠文、外交部國際組織司司長孫儉元、國安會諮詢委員徐斯儉，下午在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。
記者會中林信義談到參與APEC過程表示，各國領袖代表對台灣的半導體、資通訊、醫療科技，中小企業發展的貢獻表達高度的肯定與合作意願。這些互動不僅提升台灣與國際的能見度，也為未來深化實質經貿奠定良好基礎。
林信義引用「花若盛開，蝴蝶自來」，表達台灣全民的努力，許多美好的事物和人就會自然地被吸引過來。林信義表示，在APEC能夠充分感受到這種的氣氛，與全體代表同感榮耀。
對於日本首相高市早苗在峰會期間的會晤林信義表示，高市首相非常熱情、客氣。與她會談時，她也非常高興。林信義進一步說明表示，因為，今年四月高市以國會議員的身分來台訪問。
林信義接著表示，高市認為日本與台灣是非常友好、鄰近的國家；非常的密切。她對於台灣海峽的安全、和平，認為是非常重要事情，也非常關注，大家要一起來維護這樣的狀況。
