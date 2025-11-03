2026 APEC由陸主辦…我代表能順利前往？林信義：國際不能沒有台聲音

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會，各界高度關注，2026年APEC將由中國大陸主辦，台灣領袖代表是否能順利前往。林信義強調，國際高度關注台海穩定現狀，在這樣的國際經貿重要交流場域，不能沒有台灣的聲音。

有關台灣的能見度及重要性，林信義提到，全球地緣政治持續動盪，以及國際經貿環境的快速重整成為常態。在這樣的變局當中，國際社會對台灣的關注更高了，也更期待跟台灣深入交流，台灣的角色很關鍵。

林信義指出，經貿方面，科學領域當中，台灣是全球關鍵角色，在半導體、AI硬體領域非常優秀。各國在討論如何建立可以信賴的供應鏈時，馬上就聚焦到台灣區域安全，因為台灣的地理位置，在印太地區的和平跟穩定中扮演著無可取代的關鍵地位。

他認為，當國際夥伴關心區域安全態勢，自然就會高度關注台灣、台海的穩定跟現狀，這直接牽動全球航運的經濟命脈。跟台灣交流的國際朋友很多，台灣也樂意跟更多志同道合的國家共同合作發展。在當前多變的情形下，台灣會扮演穩定可靠、值得信賴的力量。

有關2026年APEC將由中國大陸主辦，各界高度關注台灣代表團出席情況及人身安全，林信義說，每個APEC會員都應該平等、尊重被對待。台灣的重要性已經不同於以往，APEC有台灣積極參與才能促進許多重要合作，如此重要的國際經貿場域，不能沒有台灣的聲音。

外交部國際組織司司長孫儉元表示，所有會員經濟體平等參與，這是APEC最核心的原則，也是長期以來能夠維持APEC和諧以及順暢運作最關鍵的要素。

孫儉元提到，去年知道大陸主辦2026 APEC，我方直接向陸方提出，關於我方是不是會被平等對待，以及我方與會人員的人身安全疑慮。其他很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，並向陸方表達非常強烈的關切。最後，在我方跟理念相近會員共同努力之下，陸方提出書面保證。

孫儉元指出，只要國際場合有機會，我方都會向相關的各方繼續表達，我方對於陸方主辦2026 APEC的關切跟疑慮，盼大家共同促使陸方履行承諾，確保台灣及15個經濟體會員國代表團的人身安全跟平等參與權益。

