快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

2026 APEC由陸主辦…我代表能順利前往？林信義：國際不能沒有台聲音

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義與代表團成員在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影
2025亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表林信義與代表團成員在總統府舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」記者會。記者黃義書／攝影

總統府3日舉行「2025 APEC經濟領袖會議代表團」返國記者會，各界高度關注，2026年APEC將由中國大陸主辦，台灣領袖代表是否能順利前往。林信義強調，國際高度關注台海穩定現狀，在這樣的國際經貿重要交流場域，不能沒有台灣的聲音。

有關台灣的能見度及重要性，林信義提到，全球地緣政治持續動盪，以及國際經貿環境的快速重整成為常態。在這樣的變局當中，國際社會對台灣的關注更高了，也更期待跟台灣深入交流，台灣的角色很關鍵。

林信義指出，經貿方面，科學領域當中，台灣是全球關鍵角色，在半導體、AI硬體領域非常優秀。各國在討論如何建立可以信賴的供應鏈時，馬上就聚焦到台灣區域安全，因為台灣的地理位置，在印太地區的和平跟穩定中扮演著無可取代的關鍵地位。

他認為，當國際夥伴關心區域安全態勢，自然就會高度關注台灣、台海的穩定跟現狀，這直接牽動全球航運的經濟命脈。跟台灣交流的國際朋友很多，台灣也樂意跟更多志同道合的國家共同合作發展。在當前多變的情形下，台灣會扮演穩定可靠、值得信賴的力量。

有關2026年APEC將由中國大陸主辦，各界高度關注台灣代表團出席情況及人身安全，林信義說，每個APEC會員都應該平等、尊重被對待。台灣的重要性已經不同於以往，APEC有台灣積極參與才能促進許多重要合作，如此重要的國際經貿場域，不能沒有台灣的聲音。

外交部國際組織司司長孫儉元表示，所有會員經濟體平等參與，這是APEC最核心的原則，也是長期以來能夠維持APEC和諧以及順暢運作最關鍵的要素。

孫儉元提到，去年知道大陸主辦2026 APEC，我方直接向陸方提出，關於我方是不是會被平等對待，以及我方與會人員的人身安全疑慮。其他很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，並向陸方表達非常強烈的關切。最後，在我方跟理念相近會員共同努力之下，陸方提出書面保證。

孫儉元指出，只要國際場合有機會，我方都會向相關的各方繼續表達，我方對於陸方主辦2026 APEC的關切跟疑慮，盼大家共同促使陸方履行承諾，確保台灣及15個經濟體會員國代表團的人身安全跟平等參與權益。

APEC 經貿 林信義 台海 供應鏈 兩岸關係

延伸閱讀

林信義：APEC峰會有助提高台灣能見度　花若盛開蝴蝶自來

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

台灣穩健參與APEC年會 外交團隊臨危不亂守護尊嚴

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

相關新聞

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

日經亞洲報導，台灣計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但在使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。國民黨立委徐巧芯表示，...

APEC移師大陸恐壓縮參與空間？外交部：中方已書面保證

明年APEC將由中國主辦，各界關注台灣如何確保公平參與。我領袖代表林信義指出，台灣是APEC的會員，應被平等且尊重的對待...

扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

國民黨黨主席鄭麗文今上任第一天上班日，一早發布各縣市黨部主委人事，其中北市議長戴錫欽確認續接北市黨部主委。戴今說，身為同...

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今...

成功推銷「台灣模式」 吳誠文：美方有誠意願協助我方需求

台美關稅談判仍在進行，針對半導體領域，我方提出「台灣模式」與美共同打造產業聚落，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文今天指出...

審選罷法爆朝野衝突陳培瑜提告重傷罪 陳玉珍：有意願和解

立法院2024年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍、白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。