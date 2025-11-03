林信義：APEC峰會有助提高台灣能見度 花若盛開蝴蝶自來
2025APEC領袖會議日前閉幕，我方代表林信義今天指出，台灣團隊依總統指示完成各項任務；對於此行是否提升台灣能見度，林說，「花若盛開蝴蝶自來」，過去台灣需積極爭取國際合作，如今各國主動接洽，歸功全國國人努力，他同感榮耀。
「台灣的角色都很關鍵。」林信義說，全球地緣政治動盪、經貿重整加速，變動已成常態，使國際社會提高對台關注；台灣在經貿與科技領域皆是全球關鍵角色，台海穩定牽動全球航運與經濟命脈，引發國際夥伴高度關注，將持續與志同道合國家合作，扮演可靠且值得信賴的夥伴。
總統府今天舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，領袖代表林信義偕行政院政務委員兼國科會主委吳誠文、行政院政務委員兼經貿談判總代表楊珍妮、國安會諮詢委員徐斯儉、外交部國際組織司長孫儉元，說明此行成果。
林信義指出，再次代表賴總統出席今年APEC領袖會議，議題雖不同，但責任依然重大；在各部會通力合作下，團隊完成總統交付的各項任務，藉由多邊及雙邊交流深化與經濟體互動，進一步提升台灣在APEC的能見度與參與。
他表示，總統交付的第一項任務是強化經濟韌性，台灣希望與各國攜手促進區域經濟發展。多國經濟體對台灣在AI、智慧醫療、數位健康及中小企業領域表現高度肯定。過去台灣需投入心力吸引合作，如今各國主動接洽，顯示國人努力成果。我方也將台灣企業的韌性與應變力分享給各會員體，推動多元夥伴合作，促進區域經濟穩定成長。
關於第二項任務，林信義表示，台灣願意分享產業經驗，推動公私協力應對全球挑戰。各會員體熟知台灣在先驅科技產業的實力，卻對如何培育出難以替代的優勢感到好奇。台灣數十年來透過政府、企業、學術與研究機構緊密合作，打造完整生態系，奠定競爭優勢。
他也在大會強調AI及中小企業數位轉型的重要性，台灣憑藉ICT基礎協助中小企業導入AI與雲端技術，提升跨境競爭力，並呼籲各經濟體建立開放安全的數據環境，讓科技造福全民，不至於數位落差。
第三項任務則是推動以人為本的AI發展。林信義指出，科技發展是雙面刃，唯有以人為本，才能讓科技創新符合倫理與信任原則。台灣呼籲建立普惠且負責的AI治理架構，深化跨國人才合作，培育跨領域新世代勞動力，推動AI落地應用，讓中小企業與傳統產業共享數位轉型成果。
林舉例，台灣在AI高齡辨識模型及氣候科技等案例，展現企業創新能量與普惠永續精神；他也與多國領袖進行建設性交流，多國對台灣在半導體、資通訊、醫療科技及中小企業發展表達高度肯定與合作意願，不僅提升我國國際能見度，也為未來深化經貿合作奠定良好基礎。
「花若盛開蝴蝶自來。」他說，未來將持續在APEC與各經濟體合作，發揮所長，並透過AI平台與世界持續對話，讓國際社會看見台灣。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言