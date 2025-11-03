APEC落幕…林信義完成總統交付三大任務 多國表達願與台合作

總統府3日舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，領袖代表林信義出席致詞。他表達自己順利達成賴清德總統交辦的三項任務，並與多位領袖進行了建設性的交流。多國領袖對台灣在半導體、資通訊科技等給予高度肯定，並表達了合作意願。

總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統誠摯感謝代表團的努力與付出。返國記者會與會者，包括代表團成員林信義、吳誠文、楊珍妮、徐斯儉、孫儉元等人。

林信義致詞表示，他再次代表賴總統出席會議，今年安排的議題雖然不同，但是責任依然重大。在各位全力協助和通力合作之下，團隊盡力完成賴總統交辦的各項任務，並藉由多邊跟雙邊的交流，深化與各經濟體的互動，進一步提升台灣在APEC的能見度和參與。

林信義提到，當前國際經濟秩序因為歷年政治變化、供應鏈重組、科技轉型及氣候變遷等因素，充滿了不確定性。今年APEC討論焦點延續全球經濟變化，特別關注科技創新、供應鏈安全以及AI具體應用。如韓國以AI與人工編程為重點主題，探討出生率下降、勞動力短缺、數位落差等問題。

林信義說，關於賴總統交付的第一項任務，台灣致力於強化經濟的韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經濟的發展。多國經濟體對我國在AI、智慧醫療、數位健康以及中小企業的發展，表現出高度的興趣和肯定。

林信義指出，「花若盛開，蝴蝶自來」，過去台灣需要投入比較多的心力，去吸引國外投資或者合作，如今許多經濟體會自動找上門，這就是前期努力的成果。我方順勢將已深植在台灣企業當中的韌性基因，以因應環境變化的能力分享給各國，並推動多元夥伴的合作，促進區域經濟穩定的成長。

林信義表示，第二項任務，台灣願意分享先驅的產業經驗，促進公私協力應對全球的挑戰。各國領袖已經熟知台灣在先驅科技產業的實力，但是對於如何培育出這樣難以替代及超越的實力感到好奇。

林信義說明，台灣幾十年來透過政府、企業協助以及研究機構緊密無間的合作之下，才打造出完整綿密的產業生態系統，為台灣獲取了競爭優勢的高能量。這一點也是他在會議期間，時常分享的台灣成功經驗。

林信義指出，他在會中也強調AI及中小企業數位轉型的重要性。台灣憑藉堅實的ICU產業基礎，積極協助中小企業，導入AI跟雲端技術，提升跨境經濟能力和競爭力。他呼籲各成員經濟體加強數位合作，建立更開放安全的數據環境，讓科技發展真正照顧所有人，而不會造成新的數位落差。

關於賴總統交付的第三項任務，林信義說，台灣正加速推動以人為本的AI發展。科技發展對人類的社會文明是一把雙面刃，唯有以人為本，才是科技存在的創新目的。

林信義呼籲，建立普惠且負責的AI治理架構，確保科技的發展，符合倫理與信任的規範。同時深化跨國人才與技能的合作，讓各行各業也能享有智慧轉型的成果。政府持續以公私協力模式，提出具體的解決方案，並且願意跟各經濟體分享成功的經驗，共同推動亞太區域的繁榮。

林信義說，面對氣候變遷帶來的災害風險，國科會氣象單位也應用AI高精度的氣象模型，將氣象預報的解析度，從25公里提升到2公里。2024年的凱米颱風開始，AI模型清楚地描繪颱風的結構，提升了預報的準確度，使得中央及地方政府可以提前部署。

林信義表示，這些案例充分展現了我國企業和人才創新能量，也體現了台灣作為APEC成員願意與各自經濟體分享經驗，共同創造以AI驅動的經濟成長。在今年領袖宣言中，這些領域都是我方的優勢，我方呼籲加強合作以及擴大數位健康工具的應用。

林信義指出，除了正式會議發言之外，他也與多位領袖進行了建設性的交流。多國領袖對台灣在半導體、資通訊科技、醫療科技、中小企業發展的貢獻給予高度的肯定，並表達了合作的意願。這些互動不僅提升了我國的國際形象，也為未來深化實質計畫合作奠定了良好的基礎。

