【重磅快評】美濃峽谷沒代誌？賴清德子弟兵為萊爾秀暖場

涉助理費案的綠委林岱樺1日在岡山辦造勢晚會湧入3萬人，林激情哽咽引發熱議，台灣民意基金會董事長游盈隆認為這是2年來高雄最成功的造勢，「顯已為民進黨高雄市長初選投下超級變數」；反觀綠委賴瑞隆同日也在苓雅舉辦政策說明會，綠委郭國文助講竟大談烏山頭水庫及美濃大峽谷「沒什麼大代誌」，現場氣氛凝結，主人的尷尬盡寫臉上。郭國文後面是賴清德，高雄這一局要怎麼玩下去？

林岱樺岡山造勢撐起初選氣勢，除積極部署旗山及鳳山造勢之外，也上電台受訪創造聲量，主軸是開創高雄奇蹟，打破高雄派系包辦、派系壟斷的局面，等於直接挑戰賴清德、陳其邁主導高雄市長選戰的態勢；由於林岱樺確實拚出氣勢，賴清德、陳其邁雖各有屬意人馬，但林的後續爆發力，恐已打亂兩人的如意算盤。

不讓林岱樺專美於前，賴瑞隆當天也在苓雅區辦政策說明會，時間緊接引發聯想。賴瑞隆的說明會雖有里長聯誼會及各社團代表出席，高雄市議長康裕成、立委郭國文與李柏毅、議員郭建盟等人也到場，但氣勢還真的是差了林岱樺一大截，要說這不是賴瑞隆的警訊，恐怕是自欺欺人。

最特別的是，賴瑞隆助講陣容中的郭國文是賴清德子弟兵，林岱樺、賴瑞隆同一天舉辦初選造勢，郭國文站賴瑞隆的台，自然代表賴清德的意志，除了林岱樺點滴在心頭，邱議瑩、許智傑恐怕也不會忽視這個訊號。

懂民進黨且已退出民進黨的游盈隆說得客觀，他評價林岱樺這場造勢是這2年來高雄最成功的造勢，林已為民進黨高雄市長初選投下超級變數，絕非憑空得來；游的理由有二，一是林岱樺應是奄奄一息卻能強勢出擊，二是外交部長林佳龍最近登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林成為焦點人物。

游盈隆還真始終如一， 6年前他退出民進黨的6點理由中，其中兩點與民進黨初選有關，一是蔡英文當黨主席後，黨內民主傳統已漸消失，不分區立委提名全數由黨主席決定，連票選中執委選舉也喬到同額選舉，黨內定於一尊，合議制已流於形式；二是黨內總統初選，在蔡的堅持下數度延遲時程，改變遊戲規則，破壞初選制度，甚至威脅沒收初選，他以「驚世駭俗」、「離譜行徑」來形容蔡。如今回頭來看林岱樺、陳亭妃一路被打壓，賴清德有無似曾相識之感？

賴清德有無承繼蔡英文的「驚世駭俗」、「離譜行徑」，尚待游盈隆進一步評價，但是他的子弟兵郭國文已先上場為賴清德的萊爾秀開始暖身；為了挺賴瑞隆，他竟說藍白「夭壽骨」、「白賊」，最近的烏山頭事件、高雄大峽谷，原先沒什麼大代誌可以搞這麼大，目標就是希望取得2026年勝利。

郭國文說得忘我，身旁的賴瑞隆卻面無表情，影片流傳後引發熱議。有網友說賴瑞隆是「請鬼拿藥單」、「建議郭委員搬家到大峽谷，然後用光電板泡水來喝」。但要問的是烏山頭事件、高雄大峽谷真的沒有什麼大代誌嗎？

先說烏山頭水庫光電板，如果沒有什麼大代誌，綠委陳亭妃何苦要在質詢時請經濟部長龔明鑫及農業部長陳駿季承諾「地方政府不同意就不會設置」；如果沒有什麼大代誌，為什麼嘉義縣政府會反對在曾文水庫設光電板？縣長翁章梁怎敢和中央對著幹？如果沒有什麼大代誌，郭國文為何兩年前要擋下台南大潮溝光電板？

再說美濃大峽谷，藍委柯志恩爆料後，有2人被收押禁見，檢方聲押過13人，還有8人以2至10萬元不等金額交保，後來還陸續聲押4人獲准，連橋頭地檢署檢察長到現場勘查現場都感到痛心，宣示寸土不讓、嚴辦到底的決心，這怎會是郭國文口中的「沒有什麼大代誌」？下次賴瑞隆要找人助講，恐得仔細篩選，免得成事不足，敗事有餘。

