台日交流貢獻獲肯定 謝長廷獲日本旭日大綬章

中央社／ 東京3日專電

日本政府今天公布2025年秋季敍勳名單，總統府資政、前駐日代表謝長廷名列其中，獲授「旭日大綬章」。旭日大綬章過去曾稱「勳一等」，為日本授勳制度中的最高榮譽之一，今年僅8位外國人獲此殊榮，台灣占一席。

謝長廷在臉書發文表示，一早收到許多日本友人祝賀，感到十分光榮。此次主要是肯定他在擔任駐日代表8年期間，致力推動台日經濟與文化交流、地方合作、民間友好往來，以及台日雙方在面對自然災害時建立相互支援的「善的循環」。

他強調，這份榮耀並非個人功勞，應該歸功於很多人的努力，也不是台灣單方面的努力就能達成，而是長年互信與合作的成果，「我的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持我的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻」。

謝長廷說，今年全世界共有8位外國人獲頒旭日大綬章，其中台灣1人。日本駐台代表片山和之表示，日本方面對此也感到十分光榮，可說是「雙喜雙贏、皆大歡喜」。

旭日章為頒發予功績卓越的國內外人士的勳章，六類旭日章中，「旭日大綬章」為最高勳位。過去曾獲頒旭日大綬章的台灣人士，包括前立法院長王金平、前考試院長許水德，以及前司法院長賴浩敏。

依照慣例，日本政府於11月3日「文化之日」公布秋季敍勳名單，11日於東京皇居舉行親授儀式。

根據名單，秋季授勳者共有3963人，其中女性427人。當中，獲得最高級別「桐花大綬章」的有前參議院議長尾辻秀久、前最高法院院長戶倉三郎。獲得「旭日大綬章」的日本人有首相高市早苗的丈夫、前農林水產副大臣山本拓，還有熊本縣前知事蒲島郁夫，以及前日本放送協會（NHK）會長前田晃伸等6人。

外國授勳者有104人（女性33人），來自53個國家與地區。謝長廷、前越南總理阮晉勇、前埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）等8人獲頒旭日大綬章。

此外，龜甲萬創辦家族出身、前日本藝術文化振興會理事長茂木七左衛門獲頒旭日中綬章。「勇者鬥惡龍」遊戲製作人堀井雄二，以及「無敵鐵金剛」（マジンガーＺ）漫畫家永井豪獲頒旭日小綬章。這是日本首次有遊戲製作人獲得授勳。

日本 謝長廷 台日

