吳音寧接台肥董座引爭議 洪孟楷：連綠營支持者都看不下去
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將有望出任台肥公司新任董事長，國民黨立委洪孟楷表示，現在連地方社團幹部的綠營支持者都看不下去，若法規允許下，吳音寧應於立法院備詢，而農業部也應該交代清楚，為何一年多前才任命的董事並成為董事長，現在又要換新人。
農業部指派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，「取代」原農業部代表人李孫榮擔任台肥公司法人董事代表，有望成為新任董事長。在野黨立委群起批評，指吳音寧從「高級實習生」轉任年所得約1500萬元的國營事業肥貓，擺明是赤裸裸的酬庸，賴清德總統要說清楚。
國民黨立委洪孟楷批評，這兩天新聞出來後，他跑行程期間碰到地方偏綠的社團理事長，也直呼看不下去、很離譜，推測是因為現在賴清德執政下，黨內沒人敢吭聲。洪孟楷批評，吳音寧出任該職務分明就是酬庸，現在連民進黨支持者都有質疑聲浪，若吳音寧在法規允許下該列席、該備詢就該出現。
洪孟楷也說，若法規上不允許列席、備詢，指派代表的是農業部，那現在也沒看到農業部出來告訴國人這人事是怎麼決定的，明明一年多前才有任命董事並成為董事長，結果任期還沒到就又換新人，到底前任董事長是有什麼瑕疵、過失要讓農業部非換不可？農業部這些都應該交代清楚。
