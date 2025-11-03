扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會議長戴錫欽（圖）。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供
北市議會議長戴錫欽（圖）。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供

國民黨黨主席鄭麗文今上任第一天上班日，一早發布各縣市黨部主委人事，其中北市議長戴錫欽確認續接北市黨部主委。戴今說，身為同志他沒有推卸權利，地方主委任命本來也就是黨主席、黨中央的權力，這部分就是尊重，只要是他該出力、該協助，就全力以赴。

戴錫欽今天接受本報電訪表示，他從四月接任代理主委到此刻，他一向都是因反罷免等一些狀況臨危受命，身為同志沒有推卸的權利，所以就扛起來。

戴說，他態度還是一樣，希望前主委黃呂錦茹身體調養好，可以回來帶領市黨部，甚至先前也有跟黨中央建議，可讓黃呂主委回來接。不過因黃呂有一些考量，包括家人、律師團等給她一些建議，後黃呂婉拒，在這樣的狀況下，黨中央希望他協助黨部運作，他大概就無法再推辭。

「不只我要選舉，很多人(主委)明年也都要選舉」，由於戴錫欽明年也面臨選舉，戴說，其他議會也有議長同時擔任黨部主委，這部分黨中央應該有其通盤考量，不是只有他明年也要選舉，而主委的任命本就是黨主席、黨中央的權利，這部分就是尊重，只要是他該出力、協助，就會全力以赴。

