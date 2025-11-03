快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

指人才荒卻還暴漲國考報名費 國民黨團籲凍漲並檢討公務員待遇

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。記者潘俊宏／攝影
公務員缺額多成話題，國民黨立法院黨團指出，在缺額情況下，政府居然還大漲相關考試報名費，統計各類國考報名費平均漲幅高達25.8％，比薪水調漲速度及幅度還快、還大，呼籲政府凍漲報名費並全面檢討公務員待遇及撫卹，才能吸引人才進公務體系，提升國家競爭力。

國民黨團今天開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應？！」記者會，國民黨團首席副書記長林沛祥表示，公務員報考人數已經從6年前8.3萬人降到目前5.8萬人，所以這不只是國家報名費調漲的問題，這是國家重大危機，公務員人才雪崩式斷層，政府不開藥方還漲報名費，根本是政策失能，還懲罰青年。

國民黨團副書記長徐巧芯指出，最近收到非常多要報考的民眾陳情，說國家考試報名費大漲，經他們統計，各類國家考試平均漲幅高達25.8％。她舉例，像高考報名費從1400漲價到1800元；司法官一試從800元漲價到1000元，二試從1800元漲價到2300元；警察、國軍等報名費也都增加；還有些更誇張的，專技人員最離譜，像是導遊、領隊人員考試報名費從1000元增加至2000元。

徐巧芯批評，現在民間薪水調薪是20%，但國考報名費漲幅卻高達25.8％，整體物價指數也持續上漲，有志報考的民眾都還沒領到薪水，在報名費上就要有這樣的負擔，真的不合理。從政府角度來說，因應各部門所需當然可以漲價，但漲到20%以上真的太多，政府應該苦民所苦。

徐巧芯認為，在現在有志為國服務、擔任公務員的民眾愈來愈少，有心報考已經不容易，有的經濟條件也不是那麼好，這在賴清德政府眼裡可能只是多1000元，但站在民眾眼裡就是多一倍的錢，相關部門應該重新檢討，將報名費調降到合理幅度。

林沛祥提到，現在公務員薪水不但跟不上科技業，也跟不上金融業甚至是外送員，政府憑什麼吸引民眾奉獻青春給國家？尤其當公務員退休制度崩壞時，如此吸引不到優秀人才進公務體系，將使國家競爭力沈淪。

林沛祥表示，國民黨團三點呼籲，第一，立即凍漲國考報名費；第二，全面檢討公務員待遇，避免跟市場有巨大落差；第三，重建穩定有尊嚴的退撫制度，為了國家長治久安，要讓公務員無後顧之憂的保障。政府別再有冰冷的會計思維，請聽聽年輕世代的聲音，正視民眾需求。

國民黨首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。記者潘俊宏／攝影
國民黨首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。記者李成蔭／攝影
公務員 國民黨 漲價

