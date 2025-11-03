快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

接任國民黨台中市黨部主委 蘇柏興：守住2026台中市長與議員席次

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市黨部主委由台中市議員蘇柏興接任。圖／蘇柏興提供
國民黨台中市黨部主委由台中市議員蘇柏興接任。圖／蘇柏興提供

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選。桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。蘇柏興說，接任最大目標就是守住2026台中市長，也守住國民黨台中市議員現有席次。

適逢2026九合一大選，地方黨部主委人選備受矚目。鄭麗文今表示，地方黨部主委的任命，高度尊重地方生態跟需要，很多主委留任，是他們本來就有很鮮明的任務和重要使命，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。

國民黨台中市黨部主委由台中市議員蘇柏興接任。蘇柏興說，主席鄭麗文說未來黨中央會與地方民代接觸甚多，擔任地方黨部主委位置相當重要，要做中央與地方橋梁，他擔任中市議員十多年，接任跟地方合作可無縫接軌。

蘇柏興說，國民黨目前是多事之秋，且並非是執政黨，在這個艱難階段，希望可以為國民黨做一些事情，目前剛接任還在了解狀況，但是最大目標就是為國民黨守住2026年台中市長，也守住國民黨台中市議員現有席次。

國民黨 議員

延伸閱讀

影／首出席國民黨中評會 鄭麗文：終結兩岸自相殘殺

議員蘇柏興接國民黨台中市主委 顏文正功成身退

國軍採購延宕挨轟 民進黨團也看不下去：貨沒到手不會付錢

國民黨公布地方黨部人事 桃園竹市黃復興人馬出任

相關新聞

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今...

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中...

林岱樺駁脫黨參選傳聞：只要公平競爭就會願賭服輸不必給我穿小鞋

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺今天指出，登記領表時她會...

扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

國民黨黨主席鄭麗文今上任第一天上班日，一早發布各縣市黨部主委人事，其中北市議長戴錫欽確認續接北市黨部主委。戴今說，身為同...

指人才荒卻還暴漲國考報名費 國民黨團籲凍漲並檢討公務員待遇

公務員缺額多成話題，國民黨立法院黨團指出，在缺額情況下，政府居然還大漲相關考試報名費，統計各類國考報名費平均漲幅高達25...

接任國民黨台中市黨部主委 蘇柏興：守住2026台中市長與議員席次

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選。桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。