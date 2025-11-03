接任國民黨台中市黨部主委 蘇柏興：守住2026台中市長與議員席次

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選。桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。蘇柏興說，接任最大目標就是守住2026台中市長，也守住國民黨台中市議員現有席次。

適逢2026九合一大選，地方黨部主委人選備受矚目。鄭麗文今表示，地方黨部主委的任命，高度尊重地方生態跟需要，很多主委留任，是他們本來就有很鮮明的任務和重要使命，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。

國民黨台中市黨部主委由台中市議員蘇柏興接任。蘇柏興說，主席鄭麗文說未來黨中央會與地方民代接觸甚多，擔任地方黨部主委位置相當重要，要做中央與地方橋梁，他擔任中市議員十多年，接任跟地方合作可無縫接軌。

蘇柏興說，國民黨目前是多事之秋，且並非是執政黨，在這個艱難階段，希望可以為國民黨做一些事情，目前剛接任還在了解狀況，但是最大目標就是為國民黨守住2026年台中市長，也守住國民黨台中市議員現有席次。

