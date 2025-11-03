國民黨地方黨部人事多數留任 戴錫欽續任北市主委

國民黨今天公布各縣市黨部主委人事，留任多數地方黨部主委，在6都方面，包括台北市戴錫欽、新北市黃志雄、桃園市蔡忠誠、台中市蘇柏興、台南市謝龍介、高雄市柯志恩。黨主席鄭麗文表示，尊重地方的生態與需要，期望以此團隊於2026年能順利贏得大選。

國民黨今天公布各縣市黨部主委人選，除桃園、台中、苗栗、新竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中市議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與國民黨立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。

至於在台南、高雄、基隆、彰化、雲林、嘉義縣、屏東、金門、連江等地，分別由國民黨立委謝龍介、柯志恩、林沛祥、謝衣鳯、張嘉郡、王育敏、蘇清泉、陳玉珍、陳雪生等人續任。至於在台北市黨部方面，因前主委黃呂錦茹意願不高，最終決定由代理主委、台北市議長戴錫欽續任。

鄭麗文強調，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。

