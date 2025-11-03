全代會大咖沒來引質疑 凌濤 : 新舊團隊做了很完整的交接

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中國國民黨1日舉行全國黨代表大會，並進行黨主席交接儀式，新任黨主席鄭麗文（中）宣示就職後與黨工合影。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文上周六在全代會正式上任，但多位地方縣市長未到場，傳出黨主席選舉期間的競爭對手也未獲邀。桃園市議員黃敬平在政論節目指出，新團隊直到前兩天都沒收到流程表，要怎麼邀請？只能啞巴吃黃連。朱團隊的桃園市議員凌濤則強調，交接很完整，黃的評論有失正確性。

鄭麗文在全代會就職演說後，特別向因涉造假連署案而遭司法追訴的黨工致意，送上鮮花並邀請他們上台合影，現場黨工感動落淚。

黃敬平在政論節目指出，獻花橋段只有他、台北市議員李明賢和鄭貼身幕僚幾人知道，但因交接環節緣故，一直無法放到中間或前段，後來鄭麗文致詞結束後，自己走上台發言，麥克風開始爆掉、干擾，相關人員又趕緊修復。

黃敬平說，文傳會主委吳宗憲與他上周四開會討論流程，距離全代會剩兩天，但吳宗憲和主席秘書都說沒有rundown， 他只能手寫流程表，「我頭腦都炸掉了，請問我們要怎麼邀請？」哪些人會出席也沒跟他們講，大家都用盡心思，但因為部分黨職角色尷尬，也不好說什麼，如果要怪在新主席團隊上，並不公平。

凌濤今在「誰來早餐」網路直播時回應，全代會不是第一天開，每一年都有，行服會和文傳會的聯繫是很專業的，每個人一定會聯繫到，縣市首長有民意壓力，要不要來是他們決定，不可能是資料沒拿到，一定有收到邀請函或電話確認是否出席，絕對不會因沒有交接就不邀請，這本來就是黨務工作的一環。

凌濤說，黃敬平絕對不是核心高層，秘書長李乾龍日前親自率隊交接小組對接，雙方做了很完整的交接，黃說新團隊走不進黨中央，並非如此，「自己可以有立場，但不能扭曲事實基礎，」對現在黨中央的黨工是不公的。

對於黃敬平說，五位對手沒受邀，鄭麗文團隊只能啞巴吃黃連。凌濤說，如果想特別邀請誰或任何人，在交接小組提出，黨中央一定會執行，「新團隊希望有任何資料交接，我們統統照辦，如果新團隊有必要做，不可能拒絕，一定會合乎他們的需求。」

凌濤說，只要是中評委、黨代表，就會收到全代會邀請函，可自行決定是否參加；跟誰好或不好、邀或不邀，當然是個人意願問題，新團隊想邀誰，黨中央都樂意協助執行。「已經交接了，鄭麗文說黨內要團結，不要一天到晚只砲打黨內，這不是國民黨想看到的。」

團隊 凌濤 鄭麗文

