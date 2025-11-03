影／對美軍購案延宕 民進黨團：貨沒到手不會付錢
針對對美軍購案延宕一事，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，一切照契約走，貨沒到手不會付錢，書記長陳培瑜也呼籲國民黨主席鄭麗文支持國防預算。
鍾佳濱表示，會要求行政部門落實預算執行，對美軍購一切照契約走，貨沒到手不會付錢。陳培瑜質疑國民黨主席鄭麗文一方面不放棄武，另一方面又不支持提高國防預算，這是什麼神邏輯？賴清德總統說過，只有實力才能帶來真和平，只有實力才能獲得國際友人的支持，希望鄭麗文一起支持台灣的國防預算。
