影／對美軍購案延宕 民進黨團：貨沒到手不會付錢

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
針對對美軍購案延宕一事，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今天舉行記者會表示，一切照契約走，貨沒到手不會付錢。記者潘俊宏／攝影
針對對美軍購案延宕一事，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，一切照契約走，貨沒到手不會付錢，書記長陳培瑜也呼籲國民黨主席鄭麗文支持國防預算

鍾佳濱表示，會要求行政部門落實預算執行，對美軍購一切照契約走，貨沒到手不會付錢。陳培瑜質疑國民黨主席鄭麗文一方面不放棄武，另一方面又不支持提高國防預算，這是什麼神邏輯？賴清德總統說過，只有實力才能帶來真和平，只有實力才能獲得國際友人的支持，希望鄭麗文一起支持台灣的國防預算。

國防預算 鄭麗文 鍾佳濱

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今...

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中...

林岱樺駁脫黨參選傳聞：只要公平競爭就會願賭服輸不必給我穿小鞋

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺今天指出，登記領表時她會...

扛起來！續接北市黨部主委 戴錫欽：該出力協助全力以赴

國民黨黨主席鄭麗文今上任第一天上班日，一早發布各縣市黨部主委人事，其中北市議長戴錫欽確認續接北市黨部主委。戴今說，身為同...

指人才荒卻還暴漲國考報名費 國民黨團籲凍漲並檢討公務員待遇

公務員缺額多成話題，國民黨立法院黨團指出，在缺額情況下，政府居然還大漲相關考試報名費，統計各類國考報名費平均漲幅高達25...

接任國民黨台中市黨部主委 蘇柏興：守住2026台中市長與議員席次

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選。桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗...

