豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今指出，是否違規要由選對會認定；根據現行規範，若有參選人在黨內初選階段試圖以欺騙等手段影響結果，一旦查證屬實將依黨紀懲處。

民進黨高雄市長呈現4搶1激烈局面，林岱樺11月1日於高雄岡山舉辦首場造勢晚會，晚會主持人卻在台上教支持者接到初選民調電話時「自稱28歲」，還明示只要回答是20到30歲的都有加權分數，引發外界譁然，林岱樺隨即澄清，這是舉例說明，未違反規定。

對此，民進黨發言人吳崢今天指出，民進黨民調中心執行民調時，民調加權的意義在於讓受試者年齡等族群比例，更反映出真實母體；若樣本中某一年齡族群特別少，可能就會透過運算，使其近似真實世界比例。

吳崢續指，反之，若某一年齡族群非常多，民調會將其下修，以反映真實世界比例，並非民調受訪者都說自己是幾歲，就一定會有比較好，或比較不好的結果。

針對此次個案，吳崢強調，是否違規都要交由民進黨選對會認定，他無法說明是否違規；根據「民進黨公職候選人提名條例」，若有人在初選過程試圖欺騙或不正手段影響初選結果，黨紀有相關規範可以懲處。

吳崢說，以黨部立場，相信每個參選人秉持公平公正的精神參加初選，但在制度上，若有人向民進黨選對會檢舉，結果會由選對會認定，如果有不正的事實，選對會將有黨紀做出懲處。

民進黨 民調 吳崢

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，因造勢晚會主持人疑鼓勵支持者謊報年齡，藉此提高民調加權分數，引發質疑。民進黨今...

