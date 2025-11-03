謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
網路瘋傳水庫光電使用化學藥劑清洗訊息，民進黨立委郭國文指藍委謝龍介造謠，已派人至警局告發違反社維法。圖／聯合報系資料照片
網路瘋傳水庫光電使用化學藥劑清洗訊息，民進黨立委郭國文指藍委謝龍介造謠，已派人至警局告發違反社維法。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委郭國文點名國民黨立委謝龍介烏山頭水庫光電案造謠者，已派人告發違反「社維法」，謝今天到案說明，批郭到底是民代還是廠商代表，「是在告蝦咪碗糕」。郭國文表示，立委可以質疑、監督，但不能造謠，若他有造謠的嫌疑，也歡迎謝龍介提告。

烏山頭水庫光電板遭質疑用藥水、清潔劑清洗，郭國文不滿謝龍介在主管機關、光電業者都多次澄清下仍持續造謠，因此予以告發；謝龍介今到案說明對媒體表示，業者拿標案，發包給清潔商，清潔在下包，怎麼會廠商說明就算數？他痛批，郭執意興訟是殘害言論自由。

郭國文對此駁斥，可以質疑、監督，但不可造謠，且「社維法」適用所有人，如果他有造謠嫌疑，也歡迎謝龍介來告，如果謝龍介認為條文不合理，也可提出修法，「但前提是謝龍介要常來立院開會，才能提案，讓法案得以修正」。

針對太陽能光電板設置，郭國文說明，現在各界主張環評，他個人是同意的，總量管制也是必要的；有些地方能源負擔過重，比方說像台南七股地區，不應再增設。

謝龍介 郭國文 烏山頭水庫

