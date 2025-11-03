謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告

民進黨立委郭國文點名國民黨立委謝龍介是烏山頭水庫光電案造謠者，已派人告發違反「社維法」，謝今天到案說明，批郭到底是民代還是廠商代表，「是在告蝦咪碗糕」。郭國文表示，立委可以質疑、監督，但不能造謠，若他有造謠的嫌疑，也歡迎謝龍介提告。

烏山頭水庫光電板遭質疑用藥水、清潔劑清洗，郭國文不滿謝龍介在主管機關、光電業者都多次澄清下仍持續造謠，因此予以告發；謝龍介今到案說明對媒體表示，業者拿標案，發包給清潔商，清潔在下包，怎麼會廠商說明就算數？他痛批，郭執意興訟是殘害言論自由。

郭國文對此駁斥，可以質疑、監督，但不可造謠，且「社維法」適用所有人，如果他有造謠嫌疑，也歡迎謝龍介來告，如果謝龍介認為條文不合理，也可提出修法，「但前提是謝龍介要常來立院開會，才能提案，讓法案得以修正」。

針對太陽能光電板設置，郭國文說明，現在各界主張環評，他個人是同意的，總量管制也是必要的；有些地方能源負擔過重，比方說像台南七股地區，不應再增設。

