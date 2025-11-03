謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告
民進黨立委郭國文點名國民黨立委謝龍介是烏山頭水庫光電案造謠者，已派人告發違反「社維法」，謝今天到案說明，批郭到底是民代還是廠商代表，「是在告蝦咪碗糕」。郭國文表示，立委可以質疑、監督，但不能造謠，若他有造謠的嫌疑，也歡迎謝龍介提告。
烏山頭水庫光電板遭質疑用藥水、清潔劑清洗，郭國文不滿謝龍介在主管機關、光電業者都多次澄清下仍持續造謠，因此予以告發；謝龍介今到案說明對媒體表示，業者拿標案，發包給清潔商，清潔在下包，怎麼會廠商說明就算數？他痛批，郭執意興訟是殘害言論自由。
郭國文對此駁斥，可以質疑、監督，但不可造謠，且「社維法」適用所有人，如果他有造謠嫌疑，也歡迎謝龍介來告，如果謝龍介認為條文不合理，也可提出修法，「但前提是謝龍介要常來立院開會，才能提案，讓法案得以修正」。
針對太陽能光電板設置，郭國文說明，現在各界主張環評，他個人是同意的，總量管制也是必要的；有些地方能源負擔過重，比方說像台南七股地區，不應再增設。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言