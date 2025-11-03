民進黨：若試圖欺騙影響初選結果 黨紀有懲處規範

快訊

中央社／ 台北3日電

民進黨立委林岱樺高雄首場造勢晚會，主持人一句「接到民調電話就說自己28歲」，還說20到30歲族群有加權，引發是否違反黨內規定的討論。民進黨發言人吳崢今天說，如果初選過程，有人試圖用欺騙或不正手段影響初選結果，「黨紀有相關規範可以懲處」。

吳崢也強調，黨部相信每位候選人會秉持公平公正的精神參加初選。不過，若有人向選對會檢舉，就要讓選對會認定個案的事實，若有不正的事實，選對有黨紀可以懲處。

媒體報導，爭取2026年民進黨高雄市長提名的林岱樺，1日晚在高雄舉行首場造勢晚會，主持人向群眾說，「接到民調電話就說自己28歲」，還強調20到30歲族群有加權分數。事後林岱樺澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定。

吳崢上午在民進黨「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會對此受訪表示，民調加權意義是讓民調各個受試者群體反映真實母體世界的比例，也就是說，如果該次民調訪查樣本，某個年齡族群的人特別少，可能會把它做某種程度的運算，讓它近似於真實世界比例。

他說，但是如果民調調查的樣本，特定年齡族群非常多，大家都說是幾歲到幾歲，民調就可能要下修，以反映真實世界的比例，並不是說，只要民調受訪者都說幾歲就會有比較好或比較不好的結果。

至於林岱樺晚會有無違規，吳崢表示，初選過程，相關個案都交由民進黨2026選對會認定。根據民進黨公職候選人提名條例相關規範，如果初選過程，有人試圖用欺騙或不正手段來影響初選結果，黨紀是有相關規範可以懲處。

