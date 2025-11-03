顧立雄：士官年資制度改革仍在研議 尚未形成政策
民進黨立委羅美玲今天質詢關切，外傳國防部將改革士官年資制度，將下士、中士服役年資改為17年，引起基層士官憂心，恐未服役滿20年被迫退伍，而失去終身俸。國防部長顧立雄答詢指出，此案目前仍在研議階段，尚未形成政策。
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。
民進黨立委羅美玲關切，近期網路社群流傳國防部將改革士官年資制度，引發基層士官憂心，恐服役未能滿20年就被迫退伍而失去終身俸。羅美玲也以圖表指出，討論方向是將下、中士服役年資改為17年，上士服役年資改為22年，一至三等士官長服役年資改為30年。
另外，新增旅級以上三級特等士官長、軍團級以上二級特等士官長，以及司令部及國防部總士官長的一級特等士官長。
顧立雄強調，此案目前仍在研議階段，尚未形成政策。由於往上晉升的士官長（例如營級）因為無法領取戰鬥加給，薪資比連級士官長還低，所以如同圖表所述，是想進一步分等士官長，但相關政策均未定案，還有待進一步討論。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言