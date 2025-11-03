快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

顧立雄：士官年資制度改革仍在研議 尚未形成政策

中央社／ 台北3日電

民進黨立委羅美玲今天質詢關切，外傳國防部將改革士官年資制度，將下士、中士服役年資改為17年，引起基層士官憂心，恐未服役滿20年被迫退伍，而失去終身俸。國防部長顧立雄答詢指出，此案目前仍在研議階段，尚未形成政策。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲關切，近期網路社群流傳國防部將改革士官年資制度，引發基層士官憂心，恐服役未能滿20年就被迫退伍而失去終身俸。羅美玲也以圖表指出，討論方向是將下、中士服役年資改為17年，上士服役年資改為22年，一至三等士官長服役年資改為30年。

另外，新增旅級以上三級特等士官長、軍團級以上二級特等士官長，以及司令部及國防部總士官長的一級特等士官長。

顧立雄強調，此案目前仍在研議階段，尚未形成政策。由於往上晉升的士官長（例如營級）因為無法領取戰鬥加給，薪資比連級士官長還低，所以如同圖表所述，是想進一步分等士官長，但相關政策均未定案，還有待進一步討論。

國防部 士官長 民進黨

延伸閱讀

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

藝人閃兵延燒 兵役複檢回歸軍醫院？顧立雄：與內政部討論量能

官兵遭中共懸賞 顧立雄：研議化名執行任務

相關新聞

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中...

林岱樺駁脫黨參選傳聞：只要公平競爭就會願賭服輸不必給我穿小鞋

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺今天指出，登記領表時她會...

藍推不在籍投票挨批放行中共介選 林楚茵批：國民黨忘了昨天的痛？

國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？民進黨立委林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投...

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧有望將成台肥新任董事長。國民黨議員游淑慧問，台肥最肥的是土地資產。當年吳乃仁的台糖弊...

謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告

民進黨立委郭國文點名國民黨立委謝龍介是烏山頭水庫光電案造謠者，已派人告發違反「社維法」，謝今天到案說明，批郭到底是民代還...

綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題

針對國民黨推不在籍投票，民進黨立委林楚茵表示，民進黨怕的是「中共介選」。國民黨立委徐巧芯批評，降低投票成本、方便人人投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。