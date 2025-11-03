顧立雄：士官年資制度改革仍在研議 尚未形成政策

民進黨立委羅美玲今天質詢關切，外傳國防部將改革士官年資制度，將下士、中士服役年資改為17年，引起基層士官憂心，恐未服役滿20年被迫退伍，而失去終身俸。國防部長顧立雄答詢指出，此案目前仍在研議階段，尚未形成政策。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲關切，近期網路社群流傳國防部將改革士官年資制度，引發基層士官憂心，恐服役未能滿20年就被迫退伍而失去終身俸。羅美玲也以圖表指出，討論方向是將下、中士服役年資改為17年，上士服役年資改為22年，一至三等士官長服役年資改為30年。

另外，新增旅級以上三級特等士官長、軍團級以上二級特等士官長，以及司令部及國防部總士官長的一級特等士官長。

顧立雄強調，此案目前仍在研議階段，尚未形成政策。由於往上晉升的士官長（例如營級）因為無法領取戰鬥加給，薪資比連級士官長還低，所以如同圖表所述，是想進一步分等士官長，但相關政策均未定案，還有待進一步討論。

