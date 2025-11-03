綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題
針對國民黨推不在籍投票，民進黨立委林楚茵表示，民進黨怕的是「中共介選」。國民黨立委徐巧芯批評，降低投票成本、方便人人投票應該是好事，國民黨目前雖有眾多法案版本，但通通都排除中國大陸地區，將地點規範於台澎金馬，所以民進黨打這根本就是假議題。
國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投票，怕的是「中共介選」，奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門。
國民黨立法院黨團今開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應？！」記者會，出席立委並於會後接受聯訪。國民黨團首席副書記長林沛祥批評， 不在籍投票是民主政治必經一條路，讓所有國民都能方便參與投票，所以針對不在籍投票，國民黨團會好好再審視及推動，完善我國民主，像在美國及其他國家都有，我國也應該效法，讓國家進步。
徐巧芯說明，國民黨有眾多版本，還未整合出結果，但她提案、連署、看過的，通通都將投票範圍限於台澎金馬，也就是本來就可以投票的地區，都沒有包含中國大陸地區，所以這根本就是假議題。
徐巧芯提到，年輕人每次要返鄉投票都舟車勞頓，有時也會要有專車，導致投票率降低，有不在籍投票，北漂或在外地唸書及工作的民眾就更方便投票，軍警消投票也會更容易，如此降低投票成本，讓人人都參與投票應該是好事。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言