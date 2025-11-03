綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題

針對國民黨推不在籍投票，民進黨立委林楚茵表示，民進黨怕的是「中共介選」。國民黨立委徐巧芯批評，降低投票成本、方便人人投票應該是好事，國民黨目前雖有眾多法案版本，但通通都排除中國大陸地區，將地點規範於台澎金馬，所以民進黨打這根本就是假議題。

國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投票，怕的是「中共介選」，奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門。

國民黨立法院黨團今開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應？！」記者會，出席立委並於會後接受聯訪。國民黨團首席副書記長林沛祥批評， 不在籍投票是民主政治必經一條路，讓所有國民都能方便參與投票，所以針對不在籍投票，國民黨團會好好再審視及推動，完善我國民主，像在美國及其他國家都有，我國也應該效法，讓國家進步。

徐巧芯說明，國民黨有眾多版本，還未整合出結果，但她提案、連署、看過的，通通都將投票範圍限於台澎金馬，也就是本來就可以投票的地區，都沒有包含中國大陸地區，所以這根本就是假議題。

徐巧芯提到，年輕人每次要返鄉投票都舟車勞頓，有時也會要有專車，導致投票率降低，有不在籍投票，北漂或在外地唸書及工作的民眾就更方便投票，軍警消投票也會更容易，如此降低投票成本，讓人人都參與投票應該是好事。

