聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
針對國民黨不在籍投票民進黨立委林楚茵表示，民進黨怕的是「中共介選」。國民黨立委徐巧芯批評，降低投票成本、方便人人投票應該是好事，國民黨目前雖有眾多法案版本，但通通都排除中國大陸地區，將地點規範於台澎金馬，所以民進黨打這根本就是假議題。

國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投票，怕的是「中共介選」，奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門。

國民黨立法院黨團今開「國考人數巨量暴跌 政府只會漲價回應？！」記者會，出席立委並於會後接受聯訪。國民黨團首席副書記長林沛祥批評， 不在籍投票是民主政治必經一條路，讓所有國民都能方便參與投票，所以針對不在籍投票，國民黨團會好好再審視及推動，完善我國民主，像在美國及其他國家都有，我國也應該效法，讓國家進步。

徐巧芯說明，國民黨有眾多版本，還未整合出結果，但她提案、連署、看過的，通通都將投票範圍限於台澎金馬，也就是本來就可以投票的地區，都沒有包含中國大陸地區，所以這根本就是假議題。

徐巧芯提到，年輕人每次要返鄉投票都舟車勞頓，有時也會要有專車，導致投票率降低，有不在籍投票，北漂或在外地唸書及工作的民眾就更方便投票，軍警消投票也會更容易，如此降低投票成本，讓人人都參與投票應該是好事。

不在籍投票 國民黨 民進黨

歐洲駐台機構封殺國民黨？徐巧芯 : 近期都有互動交流

藍推不在籍投票挨批放行中共介選 林楚茵批：國民黨忘了昨天的痛？

淘寶、拼多多恐遭下架？卓揆鬆口將要求「限期落地」 陸委會證實了

F16V交付延宕卓榮泰提向美追償 徐巧芯：搞不清楚狀況

相關新聞

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中...

林岱樺駁脫黨參選傳聞：只要公平競爭就會願賭服輸不必給我穿小鞋

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺今天指出，登記領表時她會...

藍推不在籍投票挨批放行中共介選 林楚茵批：國民黨忘了昨天的痛？

國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？民進黨立委林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投...

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧有望將成台肥新任董事長。國民黨議員游淑慧問，台肥最肥的是土地資產。當年吳乃仁的台糖弊...

綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題

針對國民黨推不在籍投票，民進黨立委林楚茵表示，民進黨怕的是「中共介選」。國民黨立委徐巧芯批評，降低投票成本、方便人人投票...

歐洲駐台機構封殺國民黨？徐巧芯 : 近期都有互動交流

國民黨主席鄭麗文「普亭不是獨裁者」言論引發討論，傳國民黨中央因此被歐洲駐台機構封殺，已遭鄭駁斥。國民黨立委徐巧芯表示，歐...

