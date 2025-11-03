歐洲駐台機構封殺國民黨？徐巧芯 : 近期都有互動交流

國民黨主席鄭麗文「普亭不是獨裁者」言論引發討論，傳國民黨中央因此被歐洲駐台機構封殺，已遭鄭駁斥。國民黨立委徐巧芯表示，歐洲國家與國民黨的互動不僅限黨中央，像近期有歐洲訪問團與國民黨立委互動，法國也與台北市政府互動，這些都是跟國民黨互動。

鄭麗文上任後，日前接受外媒採訪時，提及「俄羅斯總統普亭不是獨裁者」，引發熱議，傳出有歐洲國家駐台機構，表態不會再和國民黨中央互動。鄭麗文今受訪時斥是子虛烏有，歐洲代表處在她當選後馬上積極聯繫盼能會面。

徐巧芯表示，歐洲國家代表處在雙邊關係的努力上，無論跟國民黨中央、國民黨立法院黨團互動，都是跟中國國民黨互動，國民黨也會維持以往的態度，跟包含歐洲國家在內的世界各國有良好溝通管道，若過程中彼此有誤解，都樂意跟歐洲國家代表處深入討論。

徐巧芯提到，尤其現在國民黨是最大黨，國家相關外交預算也是在立法院處理，像近期有歐洲訪問團，她、國民黨立委牛煦庭及洪孟楷也有接待，彼此有很完整的交流，有些問題也尖銳，但這樣正好能有機會溝通及說明，所以都會盡力維持國民黨跟各國、各友邦間的關係。

徐巧芯指出，其實這類雙邊互動不只局限國民黨中央，以法國為例，台北市就固定舉辦起源於法國巴黎的白晝之夜，台北市長蔣萬安昨天也有參加，所以這樣的雙邊互動落實到生活當中，從黨部、黨團到各執政縣市都長期跟各國有良好互動。

