謝國樑擬邀建商合建市政大樓 民進黨轟：違法送市產

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今天召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今天召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。圖／民進黨提供

基隆市長謝國樑擬以合建方式興建新市政大樓。民進黨今天質疑，此舉乃全國首創，已涉違法送市產，且合建後必須將空間分給建商，恐造成市府自用空間不足，影響政府運作效率與市民權益，呼籲謝國樑懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，盡速停止新市政大樓合建都更。

民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今天舉行「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。

吳崢表示，基隆市政府預定興建新市政大樓，但謝國樑推翻前朝政策，企圖以合建方式將市府持有土地讓給建商，而合建後因空間分予建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，影響政府運作效率與市民權益。

鄭文婷表示，市政大樓是首長與局處辦公處，謝國樑卻以全國首創的合建方式，除了涉及品質與資安疑慮，更讓公有土地流失、分給建商；新市政大樓能分回樓地板面積不到6000坪，根本無法容納10年間成長一倍的市府員工，謝國樑稱足以容納所有局處完全是在說謊。

鄭文婷提到，基隆市衛生局長期占用部立基隆醫院大樓用地，基隆醫院六月發函要求衛生局搬遷；衛生局上周竟發函府內各局處，徵詢提供集合辦公處。現在基隆市衛生局散落在五個地方辦公，為何謝國樑不將衛生局容納到新市政大樓，卻急著建商合建？

鄭文婷表示，謝國樑打著都更名號，實則跳過市議會監督、跳過行政院審核。違反「基隆市市有財產管理自治條例」第12條規定，「非公用不動產之處分，應經基隆市議會議決，報請行政院核准後辦理」。他痛批，謝國樑想把市產送建商，已違反規定也不合情合理，呼籲勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。

衛生局 謝國樑

