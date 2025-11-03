國民黨公布地方黨部人事 桃園竹市黃復興人馬出任

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選。除了桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。

適逢2026九合一大選，地方黨部主委人選備受矚目。台北市黨部方面，前主委黃呂錦茹因續任意願不高，經徵詢，確認由代理主委、議長戴錫欽續任。新北市黨部主委黃志雄、宜蘭縣黨部主委林明昌也留任，為後續藍白合作鋪路。

桃竹竹苗方面，桃園市黨部主委由議長邱奕勝推薦的前黃國園黨部主委蔡忠誠接任；新竹市經議長與地方建議下，由軍系的黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣則由議長李文斌接掌；新竹縣則是現任主委陳見賢留任。

鄭麗文今表示，地方黨部主委的任命，高度尊重地方生態跟需要，很多主委留任，是他們本來就有很鮮明的任務和重要使命，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。

為穩軍心，台南、高雄、基隆、彰化、雲林、嘉縣、屏東、金門、連江等，皆分別由立委謝龍介、柯志恩、林沛祥、謝衣鳯、王育敏、蘇清泉、陳玉珍、陳雪生續任。

國民黨各縣市黨部新任主委名單如下：

台北市 戴錫欽

新北市 黃志雄

桃園市 蔡忠誠

台中市 蘇柏興

台南市 謝龍介

高雄市 柯志恩

基隆市 林沛祥

新竹縣 陳見賢

新竹市 王志豪

苗栗縣 李文斌

南投縣 游顥

彰化縣 謝衣鳯

雲林縣 張嘉郡

嘉義縣 王育敏

嘉義市 蔡明顯

屏東縣 蘇清泉

宜蘭縣 林明昌

花蓮縣 盧新榮

台東縣 吳秀華

澎湖縣 陳雙全

金門縣 陳玉珍

連江縣 陳雪生

