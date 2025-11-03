快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

國民黨公布地方黨部人事 桃園竹市黃復興人馬出任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新任黨主席鄭麗文（中）今天首次出席國民黨中評會。記者邱德祥／攝影
國民黨新任黨主席鄭麗文（中）今天首次出席國民黨中評會。記者邱德祥／攝影

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選。除了桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任。

適逢2026九合一大選，地方黨部主委人選備受矚目。台北市黨部方面，前主委黃呂錦茹因續任意願不高，經徵詢，確認由代理主委、議長戴錫欽續任。新北市黨部主委黃志雄、宜蘭縣黨部主委林明昌也留任，為後續藍白合作鋪路。

桃竹竹苗方面，桃園市黨部主委由議長邱奕勝推薦的前黃國園黨部主委蔡忠誠接任；新竹市經議長與地方建議下，由軍系的黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣則由議長李文斌接掌；新竹縣則是現任主委陳見賢留任。

鄭麗文今表示，地方黨部主委的任命，高度尊重地方生態跟需要，很多主委留任，是他們本來就有很鮮明的任務和重要使命，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。

為穩軍心，台南、高雄、基隆、彰化、雲林、嘉縣、屏東、金門、連江等，皆分別由立委謝龍介、柯志恩、林沛祥、謝衣鳯、王育敏、蘇清泉、陳玉珍、陳雪生續任。

國民黨各縣市黨部新任主委名單如下：

台北市 戴錫欽

新北市 黃志雄

桃園市 蔡忠誠

台中市 蘇柏興

台南市 謝龍介

高雄市 柯志恩

基隆市 林沛祥

新竹縣 陳見賢

新竹市 王志豪

苗栗縣 李文斌

南投縣 游顥

彰化縣 謝衣鳯

雲林縣 張嘉郡

嘉義縣 王育敏

嘉義市 蔡明顯

屏東縣 蘇清泉

宜蘭縣 林明昌

花蓮縣 盧新榮

台東縣 吳秀華

澎湖縣 陳雙全

金門縣 陳玉珍

連江縣 陳雪生

李文斌 新竹

延伸閱讀

地方黨部主委人事 鄭麗文：台北、雲林、南高屏續任

國民黨首波人事不見世代交替 林沛祥：不要預設立場

【即時短評】寧鳴而死、不默而生：鄭麗文勝出凸顯的黨員心聲

「黃復興DNA」被認同 退將籲17萬選票集中支持鄭麗文

相關新聞

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中...

林岱樺駁脫黨參選傳聞：只要公平競爭就會願賭服輸不必給我穿小鞋

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺今天指出，登記領表時她會...

藍推不在籍投票挨批放行中共介選 林楚茵批：國民黨忘了昨天的痛？

國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？民進黨立委林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投...

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧有望將成台肥新任董事長。國民黨議員游淑慧問，台肥最肥的是土地資產。當年吳乃仁的台糖弊...

綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題

針對國民黨推不在籍投票，民進黨立委林楚茵表示，民進黨怕的是「中共介選」。國民黨立委徐巧芯批評，降低投票成本、方便人人投票...

歐洲駐台機構封殺國民黨？徐巧芯 : 近期都有互動交流

國民黨主席鄭麗文「普亭不是獨裁者」言論引發討論，傳國民黨中央因此被歐洲駐台機構封殺，已遭鄭駁斥。國民黨立委徐巧芯表示，歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。