林岱樺駁脫黨參選傳聞：只要公平競爭就會願賭服輸不必給我穿小鞋

爭取民進黨高雄市長提名的正國會立委林岱樺，黨內憂心她因身陷涉貪官司，日後恐有脫黨參選危機。林岱樺今天指出，登記領表時她會簽署不違紀參選切結書，她唯一要求的是公平競爭、不攻擊特定參選人，她自然願賭服輸，「我林岱樺非常單純，一心要為民服務」，不必給她穿小鞋。

民進黨高雄市長呈現4搶1激烈局面，除了林岱樺外，還有賴瑞隆、許智傑及邱議瑩。林岱樺今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時，也對局勢作出分析。

主持人黃暐瀚提到，兩種情況下，民進黨不會提名林岱樺，第一，如果民調第一當然就要提名，反之就提民調更高的人；第二，林岱樺萬一一審有罪，民進黨廉政會就會停權，屆時就無法代表民進黨參選。

林岱樺指出，她的民調尚在領先位置，相較自己已經8個月沒動，其他對手都有相關選舉作為、投入資源，「我還能夠在領先位置，我當然有信心」，表示市民看得清楚，一路以來她是怎麼被打壓、扭曲。

林岱樺表示，民進黨11月10日開始登記，領表時就會簽署不違紀參選的切結書，「當然我也會簽」，這是黨內行之有年的規定，她最卑微的要求就是公平競爭，不要攻擊特定對象，這並非人民願意看到的。「有公平的競爭環境，就會有公平的結果，我自然就會願賭服輸」。

林說，她對自身清白非常有信心，會盡全力採無罪答辯，只要司法公正，就不影響她的參選資格。萬一不幸硬要栽贓或是打擊，她當然會以司法清白作為最重要的捍衛目標。

黃暐瀚續指，此言是否代表她有信心能被民進黨提名且會無罪，林岱樺肯定地說「對」；黃暐瀚再追問，若事與願違，會不會自己出來選？林岱樺強調，「我遵照黨的機制」，她追求的是公平競選環境，還沒登記就有人用她會脫黨參選來攻擊，這不是很荒謬嗎？

她質疑，是有人刻意要分化民進黨，還是有人不希望她代表民進黨參選？這不就是攻擊嗎？她一定遵照黨的機制，只要黨把機制辦好，公平公開公正，不要針對特定參選人做相關動作，她只求如此，「我林岱樺非常單純的人，我一心就是要為民服務」，不必給她穿小鞋。

