對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年漢光演習，國防部特別讓刺針飛彈入鏡，不過這批飛彈是先前美方以軍援方式提供，我方正式採購的飛彈，目前尚未交貨。圖／軍聞社
今年漢光演習，國防部特別讓刺針飛彈入鏡，不過這批飛彈是先前美方以軍援方式提供，我方正式採購的飛彈，目前尚未交貨。圖／軍聞社

國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中提及的對美軍購延宕項目，不包括外界質疑的魚叉、刺針飛彈在內。國防部長顧立雄說，會盡最大努力加速履約督導，美方也成立名為Tiger Task Force的專案辦公室，盡最大努力完成對友盟國家的軍售交運。

至於刺針、魚叉飛彈軍購，顧立雄答覆民進黨立委陳俊宇質詢時表示，仍在發價書期程內且在交運時間前，未有延宕。他也透露，我國向美國採購人攜式刺針飛彈的數量，已經從最早的500枚，增加到2621枚，目前規劃今年第四季可以獲得第一批，121年可以全部獲得。陳俊宇追問，有沒有與美方共同生產的可能性？顧立雄說，曾和美方溝通，但「沒有具體結論」。

國民黨立委馬文君質疑，「你把時程往後延，當然進度正常」。以岸置魚叉飛彈而言，當初以戰備急需建案，說要五年完成，等到預算編出來變成十年，現在看來又變十二年，不是說很緊張嗎，這樣能夠因應急需嗎？

她批評，不管是對美軍購，或是攸關官兵權益的軍品供售站，國防部表現的態度，都是拚命幫所有廠商找理由，

