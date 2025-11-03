立委提議在台生產刺針飛彈 國防部承認碰軟釘子
國防部今天到立法院外交國防委員會進行「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」專案報告。在報告中提及的對美軍購延宕項目，不包括外界質疑的魚叉、刺針飛彈在內。國防部長顧立雄說，會盡最大努力加速履約督導，美方也成立名為Tiger Task Force的專案辦公室，盡最大努力完成對友盟國家的軍售交運。
至於刺針、魚叉飛彈軍購，顧立雄答覆民進黨立委陳俊宇質詢時表示，仍在發價書期程內且在交運時間前，未有延宕。他也透露，我國向美國採購人攜式刺針飛彈的數量，已經從最早的500枚，增加到2621枚，目前規劃今年第四季可以獲得第一批，121年可以全部獲得。陳俊宇追問，有沒有與美方共同生產的可能性？顧立雄說，曾和美方溝通，但「沒有具體結論」。
國民黨立委馬文君質疑，「你把時程往後延，當然進度正常」。以岸置魚叉飛彈而言，當初以戰備急需建案，說要五年完成，等到預算編出來變成十年，現在看來又變十二年，不是說很緊張嗎，這樣能夠因應急需嗎？
她批評，不管是對美軍購，或是攸關官兵權益的軍品供售站，國防部表現的態度，都是拚命幫所有廠商找理由，
