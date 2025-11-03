藍推不在籍投票挨批放行中共介選 林楚茵批：國民黨忘了昨天的痛？

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
不在籍投票再度掀起朝野討論。圖／聯合報系資料照片
不在籍投票再度掀起朝野討論。圖／聯合報系資料照片

國民黨力推不在籍投票制度，草案版本排除海外及大陸地區，質疑民進黨團到底在怕什麼？民進黨立委林楚茵指出，民進黨不怕不在籍投票，怕的是「中共介選」，奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門。

對於不在籍投票，國民黨立院黨團昨稱，國民黨立委相關版本都排除海外及大陸地區，沒有外力介入疑慮，連民進黨政府都草擬相關草案，民進黨團到底在怕什麼？馬上就要2026年九合一選舉，現正就是推動公民平權的時刻。

對此，林楚茵提到，日前才發生中共越界立案、恐嚇台灣立委，民進黨團要求立法院應共同譴責中國長臂管轄「侵門踏戶」威脅台灣政治人物，但藍白立委與韓國瑜只裝死、視而不見。

林楚茵質疑，國民黨集體陷入「斯德哥爾摩症候群」，明明國民黨也是中國「介選受害者」，但昨天被欺負，今天就忘記。現在竟然又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合時機推，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎中國介入台灣選舉嗎？

林貼出媒體報導表示，中選會表明「不在籍投票公投先於選舉！」非一蹴可幾；以防中共介選，「不在籍投票」就須再花長時間制定周全防堵選務漏洞以及公正性遭滲透的規定，待公投可行再放行選舉。

她說，不在籍投票民進黨沒在怕，怕的是「中共介選」。奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別選出「統一女神」黨主席鄭麗文就急著幫中國介選台灣開門！

