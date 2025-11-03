為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧有望將成台肥新任董事長。國民黨議員游淑慧問，台肥最肥的是土地資產。當年吳乃仁的台糖弊案「就是低價出售台糖土地資產」，此時用一個「無專業」的吳音寧，取代環工專業的李孫榮，到底是因為她好棒棒；還是因她好笨笨，可藉由亂搞台肥？

對於吳音寧有望將任台肥董座，游淑慧在臉書說，正在綠能轉型和資產活化的台肥需要什麼人才？「台灣肥料...台灣肥貓？台灣肥缺？」光以台肥在台北看，就擁有近600筆土地資產，總面積達157.23萬平方公尺，高達47.5萬坪，其中光是南港就有3萬2900坪。台肥光在南港的資產市價就上看千億。這樣的土地資產，可以說肥到流油、各方覬覦。

游說，化工、環工、財務或土地開發，那一個是「吳擅長」還是都「無擅長」？台肥有多肥，董事長薪資高級肥就不說了，找吳音寧當董事長，除了細思極恐外，她也擔心未來誰能監督？「賣菜賣水果的財報都看不懂」、「看得懂上市公司的財報？」

商品推薦