聯合報／ 記者曾原信
記者曾原信／攝影
記者曾原信／攝影

賴清德總統昨天到場觀賞二○二五總統盃三對三籃球賽。現場氣氛火熱，在選手激烈廝殺之際，一顆籃球突然飛向貴賓席，直衝賴總統（左三）方向，賴總統想伸手去接，但還沒伸出手，一旁的亞運三對三籃球金牌選手余祥平（左二）早一步將該球擋下，並重新丟回場內。

