白營倡聯合政府 黃國昌：未鎖定特定合作縣市

民眾黨倡議聯合政府理念，昨天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌說，聯合政府具有廣泛適用的可能性，恐怕是未來台灣必須採行的模式，儘管目前並未鎖定特定合作縣市，但他認為民進黨沒有想要與在野黨合作團結台灣，在野黨只能共同努力撐起這個國家。

民眾黨昨在文化大學推廣教育部舉辦「聯合政府的理論與實驗：日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，黃國昌會前受訪說，民眾黨推動聯合政府理念，先前舉辦首場研討會以國內學者意見為主，第二場研討會則是著眼日本近期案例，也就是新任首相高市早苗的聯合政府。

媒體詢問，民眾黨提倡聯合政府理念，哪些縣市可能納入合作範圍？黃國昌表示，「目前沒有鎖定在特定縣市」，因為從外國的經驗可以清楚看出，聯合政府具有廣泛適用的可能性，未來恐怕是台灣必須採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，「明明是少數政府，卻好像在當皇帝」。

黃國昌批評民進黨依然不知反省、檢討與悔改，持續製造對立、仇恨與衝突，甚至發動黨檢媒三位一體，這樣的手法完全沒有改變，如果民進黨展現的態勢是這樣，完全沒有想要合作團結台灣，那麼在野黨就只能想辦法，「執政黨要搞爛國家的時候，我們要共同努力撐起國家」。

此外，黃國昌也在會中透露，台日情誼非常深重，源自兩國的歷史文化等關係，民眾黨非常重視聯合政府的議題，青年部與國際部將在十一月底訪問日本，原則上將由他率團展開參訪行程。

