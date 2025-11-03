聽新聞
0:00 / 0:00

白營倡聯合政府 黃國昌：未鎖定特定合作縣市

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北報導

民眾黨倡議聯合政府理念，昨天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌說，聯合政府具有廣泛適用的可能性，恐怕是未來台灣必須採行的模式，儘管目前並未鎖定特定合作縣市，但他認為民進黨沒有想要與在野黨合作團結台灣，在野黨只能共同努力撐起這個國家。

民眾黨昨在文化大學推廣教育部舉辦「聯合政府的理論與實驗：日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，黃國昌會前受訪說，民眾黨推動聯合政府理念，先前舉辦首場研討會以國內學者意見為主，第二場研討會則是著眼日本近期案例，也就是新任首相高市早苗的聯合政府。

媒體詢問，民眾黨提倡聯合政府理念，哪些縣市可能納入合作範圍？黃國昌表示，「目前沒有鎖定在特定縣市」，因為從外國的經驗可以清楚看出，聯合政府具有廣泛適用的可能性，未來恐怕是台灣必須採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，「明明是少數政府，卻好像在當皇帝」。

黃國昌批評民進黨依然不知反省、檢討與悔改，持續製造對立、仇恨與衝突，甚至發動黨檢媒三位一體，這樣的手法完全沒有改變，如果民進黨展現的態勢是這樣，完全沒有想要合作團結台灣，那麼在野黨就只能想辦法，「執政黨要搞爛國家的時候，我們要共同努力撐起國家」。

此外，黃國昌也在會中透露，台日情誼非常深重，源自兩國的歷史文化等關係，民眾黨非常重視聯合政府的議題，青年部與國際部將在十一月底訪問日本，原則上將由他率團展開參訪行程。

民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

民進黨：黃國昌偷換聯合政府概念 將地方選舉硬套內閣制

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

綠：黃國昌偷換聯合政府概念 無視地方政府為首長制

再談聯合政府 黃國昌：執政黨搞爛國家 在野黨要撐起國家

相關新聞

北京不滿高市早苗與林信義會面 外交部嗆中國無權置喙

亞太經濟合作會議（APEC）落幕，日本首相高市早苗在峰會期間與台灣代表林信義會晤，引發陸方強烈不滿。我外交部表示，中國以...

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

民眾黨倡議聯合政府理念，今天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌表示，人與人相處的信任很重要，政黨與政黨之間亦是如此，藍...

民進黨：黃國昌偷換聯合政府概念 將地方選舉硬套內閣制

民進黨發言人卓冠廷表示，民眾黨主席黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益，...

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

在韓國慶州舉行的2025亞太經合會（APEC）領袖會議昨天（1日）閉幕，我領袖代表林信義今天下午率團搭乘長榮航空專機返台...

綠指聯合政府偷換概念 民眾黨：暴露民進黨恐懼多元民主合作

針對民進黨發言人卓冠廷「聯合政府換取政治利益」的說法，民眾黨發言人張彤今天回應，每當看到聯合政府的共識往前邁進一步，民進...

新聞眼／林岱樺造勢…挺？不挺？綠陷多重困局

民進黨高雄市長初選，派系角力暗潮洶湧，正國會立委林岱樺因涉貪官司形象重挫，原想靠造勢大會「戰清白」，但派系成員力挺，卻受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。