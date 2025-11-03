新聞眼／林岱樺造勢…挺？不挺？綠陷多重困局

民進黨高雄市長初選，派系角力暗潮洶湧，正國會立委林岱樺因涉貪官司形象重挫，原想靠造勢大會「戰清白」，但派系成員力挺，卻受民意抨擊，也讓正國會進退維谷。過度相挺怕被質疑「挺涉貪」，極力切割又要提防林脫黨參選；如何看待林岱樺參選，民進黨內已陷入派系、民意交織的「多重困局」。

隸屬正國會系統的林岱樺，擁有七連霸立委資歷與雄厚基層實力，也反映在民調表現上，但她爭議不斷，從反同立場、主張宗教規範超越憲法，到此次初選爆出的涉嫌詐領助理費案、疑與寺廟住持曖昧對話，甚至被爆疑似透過寺廟設立基金會洗錢，導致形象重挫。

林岱樺涉貪風波甫起時，她先是喊出「司法介入初選」，讓身兼民進黨主席的賴清德總統陷入尷尬，只得大動作澄清，避免讓民進黨初選公正性蒙塵。

如今，正國會掌門人林佳龍親自發聲挺林，但表定在造勢晚會站台的派系成員卻陸續退場，被解讀是派系內「扮黑白臉」：一邊安撫林岱樺避免脫黨參選，一邊切割爭議以防殃及整體選情。這也凸顯出，對正國會而言，力挺是風險，不挺也是傷害。

這番拉扯也延燒至民進黨中央，當前黨中央以「保持中立」為原則，畢竟介入或放手，都可能被解讀成打壓或偏袒，因為，林岱樺涉貪官司尚未定讞，先行定罪也可能遭質疑有失公允；也因此，禁止有黨職的正國會成員上台力挺林岱樺，既可以避免派系紛爭，也為民怨止血。

至於林岱樺能否如游盈隆所稱「創造政壇驚奇」，還有待後續發展及時間驗證。

