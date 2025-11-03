聽新聞
新聞眼／林岱樺造勢…挺？不挺？綠陷多重困局

聯合報／ 本報記者黃婉婷

民進黨高雄市長初選，派系角力暗潮洶湧，正國會立委林岱樺因涉貪官司形象重挫，原想靠造勢大會「戰清白」，但派系成員力挺，卻受民意抨擊，也讓正國會進退維谷。過度相挺怕被質疑「挺涉貪」，極力切割又要提防林脫黨參選；如何看待林岱樺參選，民進黨內已陷入派系、民意交織的「多重困局」。

隸屬正國會系統的林岱樺，擁有七連霸立委資歷與雄厚基層實力，也反映在民調表現上，但她爭議不斷，從反同立場、主張宗教規範超越憲法，到此次初選爆出的涉嫌詐領助理費案、疑與寺廟住持曖昧對話，甚至被爆疑似透過寺廟設立基金會洗錢，導致形象重挫。

林岱樺涉貪風波甫起時，她先是喊出「司法介入初選」，讓身兼民進黨主席的賴清德總統陷入尷尬，只得大動作澄清，避免讓民進黨初選公正性蒙塵。

如今，正國會掌門人林佳龍親自發聲挺林，但表定在造勢晚會站台的派系成員卻陸續退場，被解讀是派系內「扮黑白臉」：一邊安撫林岱樺避免脫黨參選，一邊切割爭議以防殃及整體選情。這也凸顯出，對正國會而言，力挺是風險，不挺也是傷害。

這番拉扯也延燒至民進黨中央，當前黨中央以「保持中立」為原則，畢竟介入或放手，都可能被解讀成打壓或偏袒，因為，林岱樺涉貪官司尚未定讞，先行定罪也可能遭質疑有失公允；也因此，禁止有黨職的正國會成員上台力挺林岱樺，既可以避免派系紛爭，也為民怨止血。

至於林岱樺能否如游盈隆所稱「創造政壇驚奇」，還有待後續發展及時間驗證。

延伸閱讀

林岱樺造勢創政壇驚奇 游盈隆：為綠高雄市長投下變數

要支持者裝年輕換民調加分？林岱樺：純舉例未違規

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨初選交鋒 林岱樺團隊疑教支持者裝年輕讓民調加分

相關新聞

北京不滿高市早苗與林信義會面 外交部嗆中國無權置喙

亞太經濟合作會議（APEC）落幕，日本首相高市早苗在峰會期間與台灣代表林信義會晤，引發陸方強烈不滿。我外交部表示，中國以...

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

民眾黨倡議聯合政府理念，今天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌表示，人與人相處的信任很重要，政黨與政黨之間亦是如此，藍...

民進黨：黃國昌偷換聯合政府概念 將地方選舉硬套內閣制

民進黨發言人卓冠廷表示，民眾黨主席黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益，...

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

在韓國慶州舉行的2025亞太經合會（APEC）領袖會議昨天（1日）閉幕，我領袖代表林信義今天下午率團搭乘長榮航空專機返台...

綠指聯合政府偷換概念 民眾黨：暴露民進黨恐懼多元民主合作

針對民進黨發言人卓冠廷「聯合政府換取政治利益」的說法，民眾黨發言人張彤今天回應，每當看到聯合政府的共識往前邁進一步，民進...

