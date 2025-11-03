林岱樺大造勢 綠基層分裂危機感更重

擬參選高雄市長的民進黨立委林岱樺前晚於岡山辦首場市長競選大型造勢，打算循當年韓國瑜「得三山者得天下」模式。熟知地方政情人士說，林岱樺展現雄厚基層動員能力，炒熱選情，但先前發文相挺的黨內派系「正國會」掌門人林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷等人，引爆綠營人士不滿，最後一刻全缺席，此舉不排除加速黨內其他三名對手整合。

官司在身的林岱樺大打悲情牌，黨內對手許智傑、賴瑞隆及邱議瑩不敢大意，昨不約而同反制。許智傑追加辦岡山造勢會，請來同黨岡山選區立委邱志偉等人站台，頗有和林岱樺較勁意味；賴瑞隆則增加本命區前鎮說明會；邱議瑩昨參加公益園遊會，更為避免本命區遭林岱樺第二場造勢會輾壓，搶在林岱樺前辦旗美造勢會。

綠營人士說，林岱樺首場造勢會時間經縝密計算，在初選正式登記前展現參選氣勢，以免被提早操作棄保，但在她帶動選舉氛圍後，綠營基層憂心分裂的危機感更重，可能讓黨內高層及其他三名對手提早或加速整合，防範林岱樺真的民調勝出，代表民進黨參選高雄市長。

二○一八年韓國瑜參選高雄市長，分別在鳳山、旗山及岡山舉辦大型造勢活動，營造勝選氣勢創造「韓流」熱潮。一名地方人士說，林岱樺深耕基層，原縣區人情味濃厚、重感情，官司雖有損形象，卻也有很多長輩認為她「被欺負」，首場造勢成功不會太意外，且以三山來說，大岡山地區皆非邱議瑩、許智傑或賴瑞隆選區，起手式選在岡山，對站台民代而言包袱最小，動員能量可以發揮至極致。

林岱樺首場造勢展現驚人氣勢後，網路立即攻擊造勢晚會教導電話民調謊報年齡廿八歲，帶動年輕人圍剿。綠營地方人士直言「顯然年輕選民不吃這套」，不認同林岱樺塑造遭司法打壓的悲情形象。林澄清，主持人舉例說明未違反規定，不會明知故犯。

由於現場喊出湧入三萬人，台灣民意基金會董事長游盈隆稱該場晚會創政壇驚奇，堪稱近一兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。他說，這位在許多人印象中已奄奄一息的政治人物強勢出擊，聲淚俱下，將所有冤屈直接訴諸群眾，更自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親理解與支持，顯然已為民進黨高雄市長初選投下超級變數。

支持者反撲 正國會缺席主因

林岱樺岡山造勢前，林佳龍發文力挺，遭派系圍剿，原要出席正國會立委、議員也在廿四小時「先挺後退」，據指出，支持者反撲是最大原因。

林佳龍等人「挺林岱樺」消息傳出後，引發支持者一面倒反彈，負評如潮，先是林佳龍臉書遭灌爆，直呼「龍哥你別鬧了」，質疑他為林的司法案件背書；不分派系的綠營立委辦公室，也紛紛接到支持者不滿電話。

除了支持者不埋單，黨內派系也跳腳，不僅點名林佳龍此時出手破壞團結，若政務官都如此，國政豈不是亂了套？民進黨中央黨部也隨即提醒身兼黨發言人的卓冠廷保持中立；王義川更撂下重話，稱他不可能成為「挺貪汙的人」，最終全數缺席林岱樺的造勢舞台。

民進黨人士說，最大原因無非是支持者反彈；正國會內部也替林佳龍緩頰，稱現階段須為林岱樺送暖，藉以避免林岱樺脫黨參選。

商品推薦